¿Qué pasa con las 4 lunas de Rusia? Esto sabemos

Este 1 de febrero algo muy extraño pudo observarse en el cielo de Rusia, pues se pudieron ver cuatro Lunas alineadas, aunque unas de estas parecían incluso fantasmas.

El video en el que aparecen cuatro Lunas en el cielo de San Petersburgo, Rusia, se hizo viral rápidamente, y algunas personas incluso señalaron que esta imagen podría haber sido resultado de un reflejo a través de las capas de vidrio.

Además del video en el que se hace un acercamiento a las cuatro lunas, también se compartieron fotografías en las que se puede observar la luna con una forma y brillo más nítido y al lado lo que parecieran lunas fantasma.

¿Por qué se vieron cuatro Lunas en Rusia?

Las cuatro Lunas que fueron visibles en Rusia no se trata realmente de cuatro satélites naturales que ahora se van a ver diariamente en el cielo nocturno, pues es una ilusión óptica.

Esta ilusión óptica es conocida como Paraselenae o Perro Lunar, y de acuerdo con Skybari, este fenómeno también conocido como lunas falsas forma parte de la familia de los halos.

Los Perros Lunares son puntos brillantes que se encuentran a un lado de la Luna, y estos son resultado de la luz que se refracta a través de los cristales de hielo que se encuentran a una altitud considerable en nubes muy delgadas.

Las nubes delgadas son conocidas como cirros o cirroestratos, y estas son nubes compuestas de cristales de hielo, por lo que los perros lunares aparecen cuando la luz de la luna se refleja en estas nubes, pues esto genera puntos brillantes al costado de la Luna.

Este fenómeno puede ser observado con mayor frecuencia cuando ocurre una Luna llena, pues los cristales que se encuentran en las nubes desvían la luz de la Luna aproximadamente a unos 22 grados, provocando esta ilusión de más lunas en el cielo.

Además, debido a que cuando la Luna se encuentra en su fase de Luna llena se encuentra más cerca de la Tierra, este fenómeno se pueden observar este tipo de fenómenos ópticos con mayor claridad.

Los halos que se forman a un costado de la Luna son visiblemente más tenues que el satélite natural, e incluso en ocasiones puede parecer que carecen de color o que no cuentan con una luz fuerte o capaz de activar los sensores de color de la vista humana.

