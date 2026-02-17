Miércoles de Ceniza 2026: ¿Qué se come y qué no se come?

El miércoles de Ceniza es el primer día de la cuaresma, por lo que muchas personas católicas comienzan un periodo de reflexión en el que realizan diversas prácticas relacionadas con la Semana Santa.

La cuaresma es un periodo de 40 días antes de la Semana Santa en el que los fieles católicos se preparan para la Resurrrección de Cristo, pues estos simbolizan el periodo en el que; de acuerdo con la religión, Jesús estuvo en el Destierto.

Estos 40 días se caracterizan por el periodo de ayuno en el que se invita a la reflexión, arrepentimiento y a los cambios de hábitos para poder generar un cambio en las acciones que se toman en la vida cotidiana.

Miércoles de ceniza ı Foto: Especial

¿Qué se come y qué no se come el miércoles de ceniza?

Durante este periodo se tiene contemplado el ayuno como un acto de penitencia, y los días viernes de la cuaresma los fieles deben dejar de lado su consumo de carne, al igual que el miércoles de ceniza.

Debido a que durante el miércoles de ceniza y el viernes no se deben consumir carnes rojas como la res y el puerco, las personas católicas deben optar por opciones que no contengan dichos alimentos.

Lo que se puede consumir durante el miércoles de ceniza son los pescados y mariscos, así como frutas, verduras, legumbres y cereales, pues lo que no se puede consumir son las carnes rojas.

Platillos de cuaresma ı Foto: Especial

Muchas personas católicas optan por consumir platillos mediterráneos durante toda la cuaresma, como caldo de pescado, ceviche, atún o incluso platillos que sólo estén hechos con verduras.

Evitar el consumo de carne roja durante la cuaresma se debe a que muchos fieles apuntan que esto se relaciona con la crucificción de Cristo, y también porque esto es considerado como uno de los platillos que da más placer al paladar con su consumo.

Además del ayuno de alimentos, el papa León XIV invitó a los fieles de la Iglesia católica a escuchar, hacer ayuno y permanecer en comunidad, y apuntó que el ayuno debe ser también en el lenguaje.

Puntualizó que durante este periodo las personas deben abstenerse de emitir juicios o hablar mal de otras personas, con la finalidad de cultivar su amabilidad con amigos, familiares, el trabajo, debates políticos e incluso en redes sociales.

Platillos de cuaresma ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.