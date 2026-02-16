Este es el mensaje del Papa León XIV para la Cuaresma

El papa León XIV emitió un mensaje con motivo de la cuaresma de este 2026, en el que habló principalmente del escuchar y ayunar, y cómo este momento debe ser aprovechado para la conversación entre las personas católicas.

Este 13 de febrero el papa León XIV dio un mensaje dirigido a los feligreses, en el que puntualizo que la Iglesia católica les enviaba una solicitud para que la fe recobre impulso, y “el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas.”

Asimismo, precisó que la palabra es el comienzo de cualquier conversación, por lo que la “Palabra de Dios” y la temporada de cuaresma es una oportunidad para poder escuchar el mensaje de este, así como para la renovación de la religión.

Por eso, el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección Papa León XIV



El mensaje del papa León XIV sobre escuchar, el ayuno y la comunidad católica

El mensaje que dio el papa León XIV el viernes pasado por la cuaresma dirigido a los seguidores de la Iglesia Católica se centró en tres temas principalmente, escuchar, el ayuno, y la comunidad.

Sobre escuchar, dijo que es importante dar espacio a los mensajes de la Iglesia y de Dios por medio de la escucha y la disposición para hacerlo, pues esto puede incluso ayudar a “una escucha más verdadera de la realidad.”

Puntualizó que, además de las cosas que pueden suceder y atravesar en la vida personal de los fieles, también se deben dar un espacio para continuar escuchando sobre Dios y sus acciones, pues esto también atraviesa varios aspectos de la vida cotidiana.

La condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia Papa León XIV



Sobre el ayuno, apuntó que esta práctica es un ejercicio antiguo insustituible, pues esto “implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos “hambre” y lo que consideramos esencial para nuestro sustento.”

Puntualizó que al sentir hambre las personas pueden darse un espacio de reflexión sobre las cosas que le provocan apetito y distinguir entre lo que requiere justicia y convertir la resignación en “oración y responsabilidad hacia el prójimo.”

Asimismo, dijo que esta práctica no solamente ayuda para que los feligreses puedan disciplinar sus deseos y hacerlos más puros y libres, sino que les ayuda a orientarlos hacia el bien a la comunidad.

“Sin embargo, para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, debe vivirse siempre con fe y humildad. Exige permanecer arraigado en la comunión con el Señor, porque «no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la Palabra de Dios».” señaló el papa León XIV.

Debido a esto, además del ayuno como herramienta para ser más conscientes sobre el estilo de vida y las acciones que realizan, invitó a la comunidad católica a abstenerse de utilizar palabras que puedan afectar a las demás personas.

Dijo que la comunidad católica podía comenzar a “desarmar el lenguaje” para poder dejar de lado los juicios inmediatos y hablar mal de las personas que no se encuentren presentes, pues estas no pueden defenderse ante las posibles calumnias que emitan en cualquier espacio.

Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad: en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Papa León XIV



Sobre la comunidad, apuntó que el tiempo de cuaresma funciona como un espacio para renovar “la alianza con Dios”, por lo que todas las comunidades religiosas realizan un llamado para el arrepentimiento real.

Sostuvo que este espacio de reflexión no va dirigido únicamente al ámbito individual, pues esto se trata de reconocer las necesidades de “justicia y reconciliación” que tiene la sociedad actualmente.

