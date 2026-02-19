Luna HOY: ¿Cómo se ve la luna este 20 de febrero?

Algunas personas toman en cuenta las fases que tiene la luna durante todo el mes para realizar diversas actividades relacionadas con rituales religiosos, e incluso místicos en los que se implica la energía lunar.

La Luna cumple un ciclo de aproximadamente 29 días y medio mientras acompaña a la Tierra en su trayecto alrededor del Sol, y durante este atraviesa cada una de sus fases.

La Luna orbita alrededor de la Tierra los 365 días del año, y su ciclo es contemplado en varios calendarios como el chino y el hebreo para algunas de sus celebraciones importantes.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

¿Cómo se ve la luna este 20 de febrero?

El 17 de febrero fue el día en el que la Luna atravesó su fase de Luna Nueva, y durante este día se celebró el año nuevo chino; y además, ocurrió el primer eclise solar del año, en el que se pudo ver un anillo de fuego.

Este 20 de febrero la Luna será visible desde la Tierra en un 13.98 por ciento, por lo que pronto entrará en su fase de cuarto creciente, pues esta ocurre una semana después de que ocurre la Luna Nueva.

La Luna se encontrará en su fase creciente desde el 18 hasta el 28 de febrero, y atravesará el cuarto creciente el miércoles 24 de febrero, para posteriormente continuar su ciclo.

Fases de la Luna en febrero ı Foto: The Skylive

Primer eclipse lunar

El primer eclipse lunar de este 2026 ocurrirá el martes 3 de marzo, y este se tratará de un eclipse total, lo que significa que la Luna estará completamente cubierta por la sobra de la Tierra.

De acuerdo con The Skylive, este eclipse total de Luna tendrá una duración de 58 minutos en total, y precisan que este evento tendrá una duración total de 5 horas y 39 minutos.

Este eclipse dejará visible una luna de sangre en Asia, Australia, América del Sur, el Océano Pacífico, Océano Índico, Árticio, la Antártida y América del Norte, y de acuerdo con Time and Date, este será el último eclipse total de Luna que podrá verse hata el 2028.

En algunas regiones el explise será visible dede principio a fin, mientras que en otras será visiblemente parcialmente, y en otras será visible unicamente durante la fase penumbral.

Mapa de la visibilidad del ecplise lunar de marzo ı Foto: Time and Date

