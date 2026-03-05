¿Quién es Beto del podcast Penitencia y qué dijo?

En los últmos días en redes sociales los usuarios han emitido su opinión sobre Beto y su participación en el podcast Penitencia, pues contó algunas cosas que llamaron mucho la atención del público.

Penitencia es un podcast difundido en formato video por medio de YouTube, y en formato de audio por medio de otras plataformas, y en este se puede observar y escuchar las conversaciones que tiene Saskia Niño de Rivera con personas privadas de la libertad.

Al inicio de los capítulos se apunta que este no involucra “el estudio del expediente, la situación jurídica, el estudio clínico, ni la historia completa de los entrevistados” así como que las entrevistas presentadas no pretenden informar o educar a los espectadores.

En el capítulo número 177 de Penitencia se contó con la participación de Beto, quien lleva 18 años en prisión, y cuenta con una sentencia de 72 años debido a que asesinó a su padrastro.

Al inicio del podcast Beto comparte que no tiene familia, pues su madre lo abandonó en Tlalpan desde que nació, y precisa que fue adoptado a los cinco años por un matrimonio; Beto aseguró que su padrastro cometió violencia física y sexual en su contra cuando era menor de edad.

¿Qué dijo Beto en el podcast Penitencia?

El capítulo de el podcast Penitencia en el que Beto comparte un fragmento de su historia de vida, y algunos de los hechos delictivos que cometió, tiene una duración de 29 minutos con 15 segundos.

Durante casi una hora, el recluso comparte su historia de abandono y maltrato, así como la forma en la que comenzó su camino dentro de la delincuencia y la primera vez que asesinó a alguien, pero hay un tema en específico que llamó la atención de los internautas.

Beto comparte que cuando tenía poco más de diez años recibió su primer sueldo, y este fue de 200 mil pesos; ante la pregunta de por qué le pagaron dicha cantidad, este apunta que “robaba niños.”

Beto dijo que robaba a menores de edad; puntualmente bebés, para que estos posteriormente fueran trasladados a diversos estados en los que hacían “sacrificios, cultos” con ellos.

Ante la pregunta “¿qué sentías de robar niños?” Beto afirma que, en ese momento, el sentía que estos menores de edad “no iba a sufrir lo que yo sufría”, y posteriormente dijo que sustraía a los menores de edad de coladeras, calles y hospitales.

Beto dijo que al ser él también un menor de edad “podía entrar donde yo quisiera, y nadie me decía nada”, por lo que aseguró que “el gobierno”, contrataba a menores de edad para cometer dicho delito.

El entrevistado aseguró que durante su vida delictiva conoció a diversas personas del medio artístico y sabía cómo vivían, para posteriormente mencionar a Carmen Salinas, lo que causó un debate en redes sociales.

“Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, y te compraba a los niños si iba a hacer sus sacrificios.”, dijo Beto durante la entrevista, en la que aseguró que personas del medio artístico y políticos hacían rituales.

Sobre la viralidad que alcanzó el capítulo de Beto en Penitencia, Saskia Niño de Rivera publicó un video en sus redes sociales apuntando que su podcast tiene el propósito de difundir y analizar “el origen de la violencia” en México.

