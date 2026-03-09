Avistan dos ‘peces del fin del mundo’ en Cabo San Lucas y sorprenden a turistas

Un hallazgo poco común sorprendió a turistas que caminaban por una playa de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, luego de encontrar dos ejemplares de pez remos, una especie marina que habita en grandes profundidades del océano.

El momento se volvió viral en redes sociales después de que visitantes captaran en video el avistamiento de los dos peces remo, conocidos popularmente como “peces del fin del mundo”.

De acuerdo con reportes del suceso, dos turistas caminaban por la orilla de la playa cuando notaron un objeto brillante dentro del agua. Al acercarse descubrieron que se trataba de un gran pez plateado parcialmente varado en la arena.

🇲🇽 | Dos enigmáticos y enormes “peces del fin del mundo” de aguas profundas aparecieron varados en la costa de Cabo San Lucas, México.



Los peces remo se observan muy raramente y suelen vivir a unos 900 metros de profundidad.



Mientras intentaban ayudar al primer ejemplar, observaron que otro pez de la misma especie se encontraba en la zona, lo que aumentó la sorpresa entre los presentes.

El pez remo, es considerado uno de los peces óseos más largos del mundo, ya que puede alcanzar longitudes cercanas a los nueve metros. Este animal pertenece al orden de los lampridiformes y suele vivir en zonas profundas del océano, lo que hace extremadamente raro su avistamiento cerca de la superficie o en playas.

Pez remo ı Foto: Especial

¿Por qué es el ‘pez del fin del mundo’?

A lo largo de la historia, esta especie ha estado rodeada de diversas leyendas y supersticiones. En algunas culturas asiáticas se le conoce como el “pez del temblor” o “pez del fin del mundo”, debido a la creencia de que su aparición cerca de la costa podría anticipar fenómenos naturales como terremotos o tsunamis.

Esta idea proviene principalmente de antiguas tradiciones en Japón, donde se cree que el pez remo podría percibir movimientos en las placas tectónicas antes que otros animales marinos.

Pez remo en Baja California Sur en imagen de archivo ı Foto: larazondemexico

