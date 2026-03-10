El VIDEO de la agresión a Evelyn Villa, influencer que fue víctima de robo al interior de su casa

El 8 de marzo la creadora de contenido Evelyn Villa publicó un video en el que denuncia que fue víctima de robo con violencia al interior de su domicilio, ubicado en Toluca, Estado de México.

Evelyn Villa difundió un video explícito en el que muestra el momento en el que un sujeto ingresa a la fuerza al interior de su domicilio y comienza a forcejear con ella para posteriormente someterla contra el suelo.

Evelyn Villa es una nutrióloga y creadora de contenido que cuenta con más de 32 mil seguidores en su cuenta de instagram, en la que comparte fotografías y videos de su estilo de vida y los viajes que realiza.

Video de la agresión a Evelyn Villa

La creadora de contenido relata que este hecho ocurrió el 6 de marzo a las 8:40 horas cuando ella iba regresando de la escuela de su hijo, “al cerrar el portón un hombre se metió a la fuerza detrás de mi, me quitó el control, me trató de asfixiar, me azotó en el piso y me golpeó.”

Evelyn señala que el sujeto logró quitarle el control de la puerta de su estacionamiento para abrirla y permitirle el acceso a otros tres hombres para posteriormente continuar agrediéndola.

Después me volvió a tomar del cuello y me arrastró hacia adentro, en donde dos de estos hombres me amarraron, me golpearo y me tocaron mis partes íntimas, todo esto mientras me robaban todo lo que tenía de valor, todos mis ahorros, todas mis joyas. Evelyn Villa



Evelyn Villa comparte que estaba aterrada y temía por su vida, debido a esto la creadora de contenido gritaba mientras estos hechos se desarrollaban, y esto derivó en que los sujetos la amenazaran.

“Que si no paraba de gritar y si no cooperaba iban a buscar a mi hijo, que sabían cómo se llamaba, en qué escuela iba, y que lo iban a matar” relata Evelyn, quien apunta que debido a que tiene cámaras de seguridad en su casa los rostros de tres de los cuatro sujetos quedaron grabados.

Evelyn Villa pide la ayuda de los usuarios para compartir el video, y denunciar en caso de que logren identificar a los sujetos. En ese sentido, asegura que ella ya emitió una denuncia de los hechos, “pero necesito su ayuda, porque no quiero que nadie más viva lo que yo pasé el día de ayer”

La influencer Evelyn Villa denunció un violento asalto dentro de su casa en Toluca.



Luego de los hechos ocurridos por la mañana del viernes 6 de marzo, el medio N+ difundió un video en el que se puede observar que elementos de la Policía Estatal y Municipal se encontraban fuera del domicilio de la creadora de contenido, ubicado en Toluca, Estado de México.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los cuatro sujetos responsables de este hecho, y hasta el momento no se ha reportado la detención de ninguno.

