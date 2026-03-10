Joven exhibido en marcha del 8M en Tlaxcala responde entre lágrimas a acusaciones de pensión

Un joven identificado como Juan Judas Tadeo Vázquez, se volvió viral tras participar en la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) en Tlaxcala, donde fue confrontado públicamente por su expareja, quien lo señaló como presunto deudor alimenticio.

La polémica comenzó cuando circularon en redes sociales fotografías del joven caminando durante la manifestación sin playera, con las manos atadas con una cuerda y un mensaje escrito en la espalda que decía: “Me callo para que ellas hablen… No machismo, más amor”.

Horas después, un video difundido en internet mostró el momento en que una mujer lo encara en plena movilización. Según los señalamientos, la joven sería su expareja y madre de su hijo, quien lo acusó de abandono económico. Tras el reclamo, varias participantes de la marcha comenzaron a gritar “fuera”, lo que provocó que el joven fuera retirado del contingente.

Luego de la controversia y de las críticas que recibió en redes sociales, Vázquez publicó un video en el que dio su versión de los hechos. Entre lágrimas, aseguró que mantiene una relación cercana con su hijo y que ha estado presente desde el embarazo de su expareja.

El joven también confirmó que existe una denuncia en su contra desde 2022, aunque sostuvo que el conflicto surgió por desacuerdos sobre el monto de la pensión y no por negarse a apoyar económicamente.

En su mensaje, lamentó el impacto que la exposición pública ha tenido en su vida personal y laboral. “No únicamente me han destruido mi vida personal. Me destruyeron mi vida laboral, me destruyeron los sueños y los proyectos, y hasta cierto punto hasta negocio que yo tengo”, afirmó, al tiempo que señaló que nunca imaginó que el enfrentamiento con su expareja ocurriría de esa manera durante la manifestación.

