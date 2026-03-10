¿Quién es José Jurado Montilla, ‘El Asesino de Tik Tok’?

Este 6 de marzo se estrenó “El Asesino de Tik Tok”, una docuserie en la que se relata la historia de desaparición de Ester, y además se cuenta con los testimonios de la madre de Esther, su hermana y las personas más cercanas de esta.

Ester Estepa era una mujer de 42 años de edad que desapareció el 23 de agosto del 2023 en Alicante, España, en donde residía dentro del albergue municipal, en el que presuntamente conoció a “Dinamita Montilla”.

La última vez que se tuvo información de Ester fue por la tarde del 23 de agosto, cuando presuntamente envió mensajes a su madre asegurando que se iría a vivir a Argentina con dos de sus amigas.

TE RECOMENDAMOS: Confirmó que existe una denuncia Joven exhibido en marcha del 8M en Tlaxcala responde entre lágrimas a acusaciones de pensión

Ester Estepa ı Foto: Especial

La madre de Ester y su hermana se dieron cuenta de que no se trataba de ella debido a la manera en la que estos mensajes estaban redactados, por lo que ella le pidió que le enviara un mensaje de voz.

Ester y el creador de contenido conocido como “Dinamita Montilla” comenzaron una relación amistosa en 2023, y tras su desaparición José Jurado Montilla se puso en contacto con la madre de Ester para saber si tenía alguna información sobre la investigación.

José Jurado Montilla ı Foto: Especial

¿Quién es José Jurado Montilla?

José Jurado Montilla era un creador de contenido conocido como “Dinamita Montilla”, quien ingresó a la carcel en mayo del 2024; a los 63 años de edad, debido a que se le implicó en el asesinado de un joven de 21 años de edad ocurrido en Los Montes de Málaga en 2022.

Previamente José Jurado Montilla había recibido una condena de 123 años de prisión debido a que se le vinculó con cuatro homicidos ocurridos entre 1985 y 1987 en Málaga, España, pero solamente permaneció en la cárcel por 28 años, pues fue puesto en libertad en diciembre 2013.

Ester Estepa ı Foto: Especial

El cuerpo sin vida de Ester Estepa Pérez fue localizado en junio del 2024 por la Policía Nacional en una zona de cañar que se encuentra ubicado cerca de una de las carreteras entre Gandía y Vallencia.

José Jurado Montilla habría asegurado por medio de mensajes de voz a la madre de Ester que este y su hija se habrían despedido en Gandía, esto luego de que ambos realizaran un viaje a pie.

Ester Estepa y José Jurado Montilla ı Foto: Especial

En el documental “El Asesino de Tik Tok” se comparten los audios que José Jurado Montilla enviaba a la madre de Ester Estepa, en los que incluso asegura que “la esperanza es lo último que muere.

José Jurado Montilla contaba con más de 3 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok, en donde compartía videos de los viajes que realizaba a distintos lugares, y donde incluso señala que compartió “21 días de aventura” con Ester.

“A esa amiga que compartió 21 días de aventura conmigo, fue una mujer que dejó una gran huella en mi, y hasta que no sepa algo de ella la verdad es que me siento un poco triste” dijo “Dinamita Montilla”.

José Jurado Montilla ı Foto: Especial

Además, aseguró que “si la justicia no encontraba un hilo que pueda permitir que esa investigación siga llevándose a cabo” él mismo intentaría indagar y hacer el recorrido que hizo junto con Ester para ver si conseguía algún tipo de investigación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.