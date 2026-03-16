¿Cuánto falta para la Semana Santa 2026?

La Semana Santa es considerada como el periodo más importante en la religión católica, y este 2026 el periodo vacacional de la SEP coincide con esta semana, por lo que las personas se preguntan cuántos días faltan.

El periodo vacacional de la SEP se encuentra establecido en el calendario escolar 2025-2026, y este coincide con la conmemoración de la última semana de vida de Cristo, que contempla su crucifición y su resurrección de este 2026.

La Semana Santa del 2026 comienza el doingo 29 de marzo, y termina el domingo 5 de abril, por lo que faltan exactamente 13 días para que comience este periodo tan importante para la religión católica.

Vacaciones de verano ı Foto: Especial

Vacaciones de Semana Santa 2026

Las vacaciones que coinciden con la Semana Santa de este 2026 comienzan el lunes 30 de marzo y terminan el viernes 10 de abril, por lo que las familias pueden tomar en cuenta esto para planear con tiempo sus viajes o actividades recreativas.

Aunque esas son las fechas en las que se establece el inicio del periodo vacacional, las y los estudiantes dejarán de asistir a clases incluso unos días antes, debido a los otros días sin clases que se establecen en el Calendario Escolar de la SEP.

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

Del 23 de marzo al 26 de marzo se tiene contemplada la semana para el Registro y comunicación de los resultados de evaluación, por lo que muchas y muchos estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tienen clases presenciales.

Además de esto, el viernes 27 de marzo se realizará la junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria, por lo que las y los estudiantes cuentan con más días sin actividades académicas.

Calendario SEP marzo ı Foto: Captura de pantalla

Semana Santa

Los días que conforman el periodo de la Semana Santa son dedicados por los creyentes a hacer oraciones, asistir a misas, practicar el ayuno y arrepentimiento, e incluso es considerado como un periodo de análisis e introspección personal y con Dios.

Los días clave de la Semana Santa son los siguientes:

Domingo de Ramos: Es el primer día, y en este se conmemora la llegada de Cristo a Jerusalén.

Jueves Santo: Representa la última cena y la eucaristía.

Viernes Santo: Se conmemora la crucifixión de Cristo, y este representa el dolor y sufrimiento que Jesús pasó durante su recorrido hacia la condena de muerte en la cruz.

Sábado de Gloria: Es el día que hay entre la muerte y resurrección de Jesucristo.

Domingo de Pascua: Represena el día de la Resurrección de Cristo.

Semana Santa ı Foto: Especial

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