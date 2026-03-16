Luna hoy 17 de marzo: ¿Qué tipo de luna hay?

La luna tiene un ciclo de aproximadamente 29 días y medio, y durante este el stélite natural de la Tierra pasa por cada una de las fases que se encuentran entre la Luna llena y la Luna Nueva.

Estas fases de la Luna son consideradas para muchas personas para poder organizar previamente algún tipo de ritual religioso o energético relacionado con alguna fase en específico.

La energía lunar puede representar renovación e introspección, por lo que incluso se considera que esta repercute en las emociones y el bienestar de las personas, no solamente para quienes creen en la astrología, sino incluso en algunas culturas.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

¿Qué fase de luna es hoy?

Este martes 17 de marzo la luna estará iluminada tan solo en un 3 por ciento, por lo que se encontrará en fase de Luna Menguante Cóncava, que se caracteriza por la poca visibilidad del satélite natural.

Esto se debe a que le Luna se encuentra más cerca del Sol que de la Tierra, por lo que el lado visible de este satélite es el más oscuro, dejando ver solamente un borde de esta iluminado.

De acuerdo con Moongiant, durante esta fase la Luna puede apreciarse mejor una o dos horas antes de que ocurra el amanecer, por lo que las personas que inician su día muy temprano pueden contemplarla mejor.

Asimismo, señalan que cuando la Luna se encuentra en su fase de Luna Menguante Cóncava los cráteres y textura de este satélite pueden ser apreciados de mejor manera, pues debido a que esta únicamente está ilumnada de un lado, se proyectan las sombras de las montañas y cráteres que tiene.

Debido a que la Luna cada vez se encuentra menos iluminada, la próxima Luna Nueva está cerca de ocurrir, pues entre el 18 y 19 de marzo es cuando la Luna no estará iluminada, dando paso al fin del ciclo lunar.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

¿Qué hacer durante la Luna Nueva?

Debido a que en esta fase la Luna es invisible, esta es una gran oportunidad para observar el cielo nocturno y aprecias las estrellas y los objetos celestes como los planetas y las galaxias.

Cuando la Luna se encuentra en su fase de Luna Nueva la marea es más alta, elevada baja más profunda, debido a las fuerzas gravitatorias que tiene la Luna y el Sol, pues estas se combinan y provocan “mareas vivas”.

Muchas personas aprovechan esta fase lunar para dar fin a ciertos ciclos y comenzar de nuevo, e incluso aprovechan para hacer introspección, meditar y generar intenciones para este nuevo comienzo.

Calendario lunar marzo ı Foto: Interastro

Algunas personas incluso aprovechan para hacer algunos rituales como cortar vínculos, dejar malos hábitos de lado, hacer rituales de limpieza general, devolver malas energías y reflexionar.

Este periodo también es aprovechado para pensar en todo lo que ha pasado para poder encontrar esas cosas que se quieren cambiar y entonces trabajar en ellos para mejorar en el nuevo ciclo.

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