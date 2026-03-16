¿Qué son los 7 dolores de la Virgen?

Una de las representaciones de la Virgen María tiene un corazón con siete espadas o puñales, una expresión facial de sufrimiento y lágrimas, e incluso en algunas ocasiones está vestida de negro.

Esta imagen religiosa es conocida como la Virgen de los Dolores o La Dolorosa, y representa los Siete Dolores de la Virgen María, por lo que es considerada como una figura central de la Semana Santa.

Las personas en ocasiones dirigen oraciones para La Dolorosa con la finalidad de obtener consuelo durante tiempos difíciles, y en México el culto hacia esta figura se consolidó en el siglo XVIII, principalmente en en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Dolores Hidalgo.

Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores ı Foto: Redes Sociales

¿Cuáles son los 7 dolores de la Virgen Dolorosa?

Los siete dolores de la Virgen son los siguientes:

La profecía de Simeón (cf. Lucas 2,22-35): Representa el impacto que sintió la Virgen cuando Simeón de dio la noticia sobre la Pasión y muerte de Jesús La huida a Egipto (Mateo 2,13-15): Representa el dolor que sintió María cuando tanto ella y José tuvieron que huir para salvar a su hijo de la matanza que Herodes ordenó. El Niño perdido en el Templo (Lucas 2,41 -50): Representa el dolor de María y la preocupación que sintió al perder a Jesús, a quien encontraron en el templo después de tres largos días de búsqueda. María se encuentra con Jesús camino al Calvario (IV Estación del Vía Crucis): Representa la tristeza que María sintió durante el viacrucis. María se encuentra con Jesús camino al Calvario (IV Estación del Vía Crucis): Representa el doolor que sintió durante el momento en el que Jesucristo es clavado en la cruz. María recibe el Cuerpo de Jesús al ser bajado de la Cruz (Marcos 15, 42-46): Representa el dolor que sintió cuando el cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. Jesús es colocado en el Sepulcro (Juan 19, 38-42): Representa las lágrimas que derramó y el dolor que sintió al enterrar a Cristo.

Escultura de la Virgen Dolorosa ı Foto: Juan Alberto Pérez Rojas

De acuerdo con la religión católica, la Virgen prometió conceder siete gracias a quienen honren y la acompañen en oración diaria durante siete días, y estas siete promesas son las siguientes:

“Yo concederé la paz a sus familias.”

“Serán iluminadas en cuanto a los divinos Misterios.”

“Yo las consolaré en sus penas y las acompañaré en sus trabajos.”

“Les daré cuanto me pidan, con tal de que no se oponga a la adorable voluntad de mi Divino Hijo o a la salvación de sus almas.”

“Las defenderé en sus batallas espirituales contra el enemigo infernal y las protegeré cada instante de sus vidas.”

“Las asistiré visiblemente en el momento de su muerte y verán el rostro de su Madre.”

“He conseguido de mi Divino Hijo que todos aquellos que propaguen la devoción a mis lágrimas y dolores, sean llevadas directamente de esta vida terrena a la felicidad eterna ya que todos sus pecados serán perdonados y mi Hijo será su consuelo y gozo eterno.”

La Virgen de los Dolores ı Foto: Especial

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