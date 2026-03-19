¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México?

Este 19 de marzo se celebró el Día del Padre en España, Portugal, Italia y Bolivia, pero en otros países esta fecha de celebración es distinta, pues no se apegan al día designado por un vínculo religioso.

El 19 de marzo es considerado como el Día del Padre debido a que esta fecha coincide con el Día de San José, quien fue el padre adoptivo de Jesucristo y actualmente es honrado por haber fungido como protector de este.

Pese a esto, en México y en otras partes del mundo el Día del Padre no cuenta con una fecha específica establecida, pues a diferencia del 19 de marzo, este día se celebra el tercer domingo de junio.

Día del Padre ı Foto: Especial

¿Cuándo es el Día del Padre oficial?

Debido a que el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio este no cuenta con un día oficial, pues esta fecha cambia anualmente.

Este 2026 el Día del Padre será el domingo 21 de junio, por lo que quienes quieran pasar tiempo de calidad con sus padres, tíos y abuelos podrán planear alguna actividad familiar.

Esta fecha proviene de Estados Unidos, pues Sonora Smart Dodd realizó un homenaje a su padre en 1910, y esto se debió a que el hombre fue el responsable de criar solo a sus seis hijos.

Aunque comenzó en 1910, el tercer domingo de junio fue marcado oficialmente como el Día del Padre hasta 1972, cuando Ruchars Nixon ocupaba el cargo de la presidencia de Estados Unidos.

Día del Padre ı Foto: Especial

De acuerdo con el gobierno del Estado de México, en México se comezó a celebrar el Día del Padre a partir de 1950, cuando en algunas escuelas se comenzó a organizar actividades en honor a la figura paterna.

El Día del Padre no solamente está destinado a celebrarlos, sino al reconocimiento y a fomentar la importancia que tiene una figura paterna tanto en la crianza como en el cuidado de los hijos.

Además del Día del Padre, junio también es considerado como el Mes de la Salud Mental del Hombre, con la finalidad de que estos reconozcan la importancia que tiene su bienestar emocional y salud mental.

Reconocer que los hombres requieren ayuda forma parte de romper el estigma social que se tiene sobre la salud mental, pues a menudo se subestima la importancia que tienen los temas relacionados con el bienestar emocional.

Frases de feliz día del hombre ı Foto: Redes Sociales

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