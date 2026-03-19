¿En qué países se celebra el Día del Padre el 19 de marzo?

El Día del Padre es la oportunidad para reconocer las contribuciones que hacen las figuras paternas en la familia y en la sociedad, y en algunos países este día se celebra el 19 de marzo.

En México el día del padre de este 2026 será el domingo 21 de junio, pues este día se celebra el tercer domingo de junio, por lo que no cuenta con una fehca fija para ser celebrado.

El Día del Padre se dedica a homenajear a los padres y abuelos, por lo que muchas personas hacen regalos o planean reuniones familiares para pasar tiempo de calidad juntos.

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Día del Padre ı Foto: Especial

¿Qué país celebra el Día del Padre el 19 de marzo?

Se destina el 19 de marzo para celebrar este día debido a un vínculo religioso, pues este día coincide con las festividades dedicadas a San José, quien es el padre adoptivo de Cristo.

Los países en los que se celebra el Día del Padre el 19 de marzo son:

Bolivia

España

Italia

Portugal

El origen de esta festividad en Bolivia parte de 1974, cuando se decretó este día durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez, inspirado en el día de San José y la fé católica.

San José representa la figura de un hombre justo y protector, y es considerado por muchas personas como un modelo de paternidad, amor, gratitud y dedicación.

San José ı Foto: Especial

En este día también se puede reflexionar sobre el significado que tiene en las familias y en la sociedad la figura paterna, por lo que se dedica tiempo para compartir con ese hombre que tiene el rol de padre.

La Iglesia Católica tomó la desición de honrar a San José el 19 de marzo debido a la fidelidad que este tuvo con Dios, y su vocación al ser el custorio de Cristo, quien fue su hijo adoptivo.

La primera vez que se celebró a San José otro día a parte del 19 de marzo fue en 1955, cuando el papa Pío XII añadió también agregó el 1 de mayo para celebrar el Memorial de San José Obrero.

San José ı Foto: Especial

Este día tiene la finalidad de dignificar su labor de carpintero, pues actualmente San José es una figura considerada como poderoso intercesor de las personas que se encuentran en busca de un empleo.

San José tiene un gran peso bíblico al ser quien se encontraba casado con la madre de Cristo, quien fue considerado como su padre debido a que fue un hombre justo que ejerció los derechos de paternidad con el niño Jesús.

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