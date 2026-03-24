¿Quién es Hollman Morris, vinculado con el caso de Caracol por acoso?

Desde el pasado 20 de marzo el nombre de varios periodistas y presentadores de televisión colombianos ha salido a relucir, esto luego del comunicado en el que Caracol Televisión informa que recibieron denuncias de acoso sexual en contra de dos de sus periodistas.

Entre los nombres que salieron de nueva cuenta se encuentra Hollman Morris, quien actualmente es el gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), y fue señalado por acoso sexual y laboral en 2019.

Pese a que el nombre de Morris salió a relucir debido a las múltiples denuncias en contra de periodistas colombianos por cometer acoso sexual ;que se han publicado de manera anónima en los últimos días, este no está implicado con el caso de Caracol.

Comunicado de Caracol Televisión ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Hollman Morris?

Hollman Felipe Morris Rincón es un periodista, productor, director de televisión, escritor y político colombiano que se desempeña como gerente de RTVC desde abril del 2024.

Morris ocupó el cargo de concejal de bogotá desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019, año en el que su cónyugue, Patricia Casas lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación por violencia económica y doméstica.

⚠️ Hoy una mujer se enfrenta a un juicio penal, impulsado por la Fiscalía y por el propio Hollman Morris, tras haber denunciado al público –entre otros hechos de gravedad– un evento casi idéntico al que describe Patricia Casas, exesposa de Morris, en esta declaración pública 👇🏽 pic.twitter.com/rbSEzhfZa4 — Volcánicas Periodismo Feminista (@VolcanicasRev) March 18, 2026

Además de su exesposa, Lina Marcela Catillo también señaló públicamente a Morris por acoso sexual y laboral, y aseguró que esto habría ocurrido cuando ella trabajaba en su equipo de prensa cuando él se desempeñaba como concejal.

Lina Marcela Castillo apuntó que Morris le hizo comentarios sobre su manera de vestir con connotación sexual y tocamientos indebidos, mientras que la columnista María A. García De la Torre señaló que el exconcejal la besó a la fuerza mientras ella le iba a hacer una entrevista.

Este lunes 23 de marzo la Fiscalía General de la Nación emitió una resolución en la que se informa que Hollamn Felipe Morris Rincón emitió una denuncia conta Lina Marcela Castillo Nisperuza por injuria y calumnia.

Resolución de la Fiscalía General de la Nación ı Foto: Captura de pantalla

Se señala que la imagen de Morris presuntamente se vió afectada en 2019, cuando algunos medios de comunicación difundieron la denuncia de Castillo Nisperuza, quien “hacía referencia a aciones violentas, acoso laboral y sexual perpretados por Hollamn Felipe Morris Rincón en contra de las mujeres de su equipo de trabajo”

Por medio de una publicación realizada el 13 de marzo, Morris asegura que las dos denuncias que se presentaron en 2019 fueron archivadas dos años después, pues asegura que “ni siquiera hubo méritos para que la fiscalía abriera una investigación.”

Hace 7 años, alguien salió a diferentes medios de comunicación privados a señalarme de una serie de delitos graves. Sus señalamientos se convirtieron en titulares, comidilla en las redes, triturando así mi buen nombre y mi reputación; contribuyendo a llevar a mi padre a la tumba… — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) March 14, 2026

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