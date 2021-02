Camilo dice que no conoce a Selena Quintanilla y lo critican en redes (VIDEO)

El cantante Camilo está en medio de la polémica, luego de que declarara que no conoce a Selena Quintanilla y que nunca había escuchado su música.

Todo ocurrió porque el medio Buzzfeed invitó a Camilo a hacer una dinámica para las redes sociales, la cual consistía en que el intérprete de “Ropa cara” tenía que escuchar fragmentos de canciones y adivinar el nombre.

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando escuchó la canción de “Techno cumbia” de Selena Quintanilla, dijo que no la reconocía y pidió escucharla nuevamente para ver si podía identificarla, pero no lo logró.

“No sé quién es, no, ni idea”, dijo Camilo entre risas nerviosas por no saberse la canción. “No sé de Selena, pero sé de Eva Luna”, señaló para referirse a su esposa, quien es hija del cantante Ricardo Montaner.

Critican a Camilo por no conocer Selena Quintanilla

Los usuarios de Internet no le perdonaron a Camilo que, él como músico y compositor, no sepa de la existencia de una de las mujeres que se volvieron leyenda en la música de habla hispana.

Entonces los cibernautas se lanzaron con duras críticas para el cantante, algunos fans hicieron evidente su decepción.

No entiendo que hay de malo en que Camilo no conozca a Selena. Lo malo fue decir: "Solo conozco a Evaluna" — sinsuerte (@LucioFrozono) February 5, 2021

“La verdad que Camilo me cae súper bien, pero decir que no conoce a Selena Quintanilla y que si a Eva Luna. Dios, harta que en todo meta a su mujer y totalmente desubicado su comentario”, señaló una usuaria.

“No es que no conozca a Selena, no tiene que ser fan de ella ni conocerla. Aunque tienen que aceptar que es SUPER RARISIMO que no la conozca porque de un tiempo para acá se ha vuelto bien famosa porque en todas partes está...”, fue el comentario de otra cibernauta.

y es necesario que sepa quién es? hay gente que no sabe quién es y le han hecho una serie, no saben si se hizo famosa por la muerte o por la música, no es obligación de nadie saber de todo. pic.twitter.com/sPmuIGbnpv — 𝓙𝓾𝓪𝓷𝓳𝓸𝓼𝓮 (@JuanjoseChu) February 5, 2021

Sin embargo, sus fans también salieron a defenderlo y aseguraron que es normal que una persona joven de 26 años como él no conozca a Selena Quintanilla, por la diferencia generacional.