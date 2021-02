Keno Martell de Exatlón México visitó el programa de Venga La Alegría en donde habló de todo lo que pasó durante y después de la pelea que tuvo con Pato Araujo en el Exaball.

Keno dijo que lo que desató su enojo fue que Pato Araujo le arrancó la playera durante uno de los juegos más polémicos de Exatlón México, asimismo, señaló que previamente ya tenía algunos piques con su compañero del equipo de Titanes.

“No fue algo de un solo día. Fueron varios Exaball que Pato pegaba y pegaba. Yo también pego, pero cuando me arrancó la playera dije ‘Ya estamos fuera de golpecitos’”, contó Keno en el programa.

“Yo no soy así. A mí no me gusta pelear y no me gustan los problemas. Cuando me arrancó la playera fue la gota que derramó el vaso. Entiendo que es un deporte de contacto, pero que me arrancara la playera, no estuvo bien”, explicó el atleta que recientemente abandonó el Exatlón México.

Dijo que después de la pelea que se vio en la televisión, los deportistas tardaron varias semanas en hablarse y en arreglarlo, pero fue el propio Pato Araujo quien se acercó a disculparse.

“Nos tardamos unas tres semanas o cuatro para que habláramos. Él se acercó fuera de cámaras y me dijo ‘No me importa lo demás, te quiero pedir una disculpa, nos calentamos’. Yo le dije: ‘Pato sé que estamos jugando, pero entiéndeme que yo no soy así y me provocaste demasiado. Para que yo llegue a los golpes es muy difícil, también te lo ganaste”, dijo Keno.

¿Cómo fue la pelea de Keno y Pato?

Todo ocurrió en el campo del Exaball, Pato se mostró un tanto agresivo con sus compañeros, incluso derribó a Javi Márquez en varias ocasiones y trababa de bloquear el paso de Keno, pero al no poder decidió arrancarle la playera.

Keno no hizo nada, hasta que Pato volvió a tocarlo y entonces el exatleta del equipo Héroes de Exatlón México se le fue a los golpes. Finalmente se ofrecieron disculpas en la cámara y Rosique los castigó dejándolos fuera de juego durante algunos días.