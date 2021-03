La rivalidad entre los atletas de Exatlón México es inevitable, pero cuando ocurre entre dos integrantes del mismo equipo puede provocar problemas internos.

Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro terminaron su amistad en Exatlón México cuando la basquetbolista notó que su compañera apoyaba y festejaba los triunfos de sus contrincantes del equipo rojo Mati Álvarez y Jazmín Hernández.

“Nos hizo ruido que Evelyn apoyara mucho a Jaz, pero cuando estás en una competencia debes enfocarte en tu equipo. No sé si las tres están haciendo una estrategia para quitarme”, confesó ‘MVP’ para las cámaras del Exatlón México.

Después las cosas se intensificaron cuando Casandra empezó a tener duras sospechas de su compañera sobre que hacía posibles alianzas con los integrantes del equipo Titanes de Exatlón México.

Casandra Ascencio se lanzó contra Evelyn Guijarro, la acusó de que tener acuerdos en los que Mati Álvarez la dejaba ganar para poder llegar a la final del Exatlón México.

Casandra se vuelve a lanzar contra Evelyn en Exatlón México

En el programa de este martes 2 de marzo Casandra Ascencio volvió a arremeter contra Evelyn Guijarro acusándola de ser desleal a su equipo de Exatlón México.

“Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que yo estoy haciendo las cosas bien…. Esto me ha servido para darme cuenta que lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí”, dijo la basquetbolista en Exatlón México.