"Luis Miguel, la serie": Esta es la verdadera historia detrás de la canción "Ayer"

En “Luis Miguel, la serie” temporada 2 se ha contado la historia de algunos de los éxitos de Luis Miguel como “Hasta que me olvides” y “Suave”.

Esta semana se estrenó en Spotify el tema de “Ayer”, pero con la voz de Diego Boneta, quien da vida a El Sol en “Luis Miguel, la serie”.

La canción “Ayer” es parte del disco “Aries” que fue lanzado en 1993, y fue el primer sencillo del álbum que fue producido por Kiko Cibrián.

Este tema de Luis Miguel es un cover de la canción “All That My Heart Can Hold” de David Foster de 1986, sin embargo, esta canción no tiene voz, ya que la línea melódica la marca un saxofón.

Kiko Cibrián adaptó el tema al estilo de Luis Miguel y el compositor Rudy Pérez, quien trabajó con El Sol, de dedicó a crear la letra de “Ayer”.

En su libro “El Latin Hit Marker”, Rudy Pérez contó la historia de en qué se inspiró para escribir la letra de “Ayer”. En un principio dijo que tuvo un bloqueo mental y estuvo a punto de renunciar hasta que junto a su esposa vio la película “Pide al tiempo que vuelva”, protagonizada por Jane Seymour y Christopher Reeve.

La cinta narra la historia de un joven caballero que viaja en el tiempo y encuentra al amor de su vida y quiere quedarse con ella, sin embargo, un día despierta del trance y ya no puede volver a la época en que conoció a la mujer.

“Betsy (mi esposa) y yo estábamos llorando cuando aparecieron los créditos al final de la película. Apenas nos secamos las lágrimas, miré a Betsy y le dije: 'Te quiero mucho. Gracias de alejarme de mi escritura para ver esto porque ahora tengo la historia para la canción de Luis Miguel'. Y entonces escribí ‘Ayer’", contó Rudy.

Los tres videos de “Ayer” de Luis Miguel

La canción “Ayer” tiene tres videos musicales los cuales fueron dirigidos por Benny Corral, Rubén Galindo y Gustavo Garzón. Sin embargo, el clip más conocido es que Warner Music lanzó como oficial, en el que Luis Miguel aparece en varios planos cantando la canción, con algunas tomas en blanco y negro.