"Mejor que los de La Academia": Sacerdote canta "Mi razón de ser" de la Banda MS en pleno casamiento (VIDEO)

En TikTok circula el video de un sacerdote que canta “Mi razón de ser” de la Banda MS durante una boda que estaba oficiando.

Las imágenes fueron grabadas y publicadas por la usuaria @fanniabcasillas, quien aseguró que el padre “se la rifó” .

A mí me fascinó el detalle del padre Pepe. No me canso de ver el video. Es una forma de mostrar que el amor es el que predomina