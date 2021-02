Modelo denuncia que su expareja la golpeó y se llevó a su bebé

Una reconocida modelo colombiana llamada Jessica Ariza denunció que fue golpeada por su expareja, Rafael Muñoz, quien además se llevó a su bebé de nueve meses.

La modelo publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se puede ver a un hombre salir con un bebé en brazos y detrás de él sale una mujer para intentar detenerlo, sin embargo, el sujeto le da un puñetazo en la cara a la joven, quien se queda en el suelo intentando levantarse.

te puede interesar Joven graba en TikTok el momento en que llegan a asesinarla

“Él se llevó a mi hijo, y no podía llevárselo porque en comisaría de familia quedamos en que él no podía estar solo con mi hijo, más sin embargo se lo llevó. Aquí está la prueba @fiscaliacol y esto no debe quedarse así”, se lee en el mensaje que acompaña a la grabación.

Jessica Ariza habló en sus historias de Instagram sobre lo que ocurrió y por qué decidió publicar el video para denunciar que fue víctima de agresión física por parte de su expareja, quien es un reconocido mánager en Colombia.

ADVERTENCIA: Imágenes fuertes

Modelo publica video para denunciar agresión de su expareja Instagram

De acuerdo con el testimonio de la modelo, se trata de un video que fue grabado en el 2020, el cual ella ya había presentado como prueba de los abusos y agresiones que sufrió por parte de su expareja, sin embargo, la joven dijo que la Fiscalía de Colombia archivó el caso.

te puede interesar Hombre golpea a mujer con bate por grabarlo al tirar basura en la calle (VIDEO)

Ella busca que al darlo a conocer en redes sociales se pueda generar un eco y que las autoridades de ese país vuelvan a abrir el caso.

Jessica Ariza contó en sus historias de Instagram que durante su relación con Rafael Muñoz la golpeaba y no solo a ella, sino también a su hijo. La modelo contó que en una ocasión el sujeto se encerró en el coche con el bebé y los estrujó de manera violenta para que el niño dejara de llorar. En otra ocasión, dijo, que Muñoz golpeó en la cara al menor.

La joven pidió entre lágrimas a las autoridades de Colombia que vuelvan a retomar el caso.