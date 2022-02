¡Para el Premio Óscar! Perrito "dramático" se enoja y no perdona a su dueña (VIDEO)

Los perritos se convirtieron en los animales más queridos por los usuarios de TikTok, pues sus actitudes causan diversas emociones en las personas. La historia del siguiente can no es la excepción, ya que miles de internautas se conmovieron al ver su “molestia” tras una broma que le realizó su dueña, yulicantuu.

La joven le hizo creer a su amigo de cuatro patas que le daría una galleta como premio por hacerle caso y permanecer quieto, mientras ella estaba ocupada, sin embargo, le quitó el alimento cuando estaba a punto de tomarlo, situación que indignó al can.

Tras este juego, @yulicantuu quiso entregarle nuevamente la galleta, pero el lomito la ignoró y no la volteó a ver otra vez. Asimismo, en el rostro del animal se puede observar la molestia por el suceso.

Actualmente, el video cuenta con 2.5 millones de reproducciones, 414.9 mil “me gusta” y miles de comentarios donde los usuarios expresaron las risas que les causó el momento y escribieron chistes.

No, ya no me des, Karen. Así déjalo