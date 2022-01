Recolector de basura se disfraza de The Demon de Kiss y Gene Simmons lo elogia

Gene Simmons, el icónico bajista, vocalista y cofundador de la banda neoyorkina Kiss, compartió a través de su cuenta de Twitter el video de un recolector de basura disfrazado de su personaje, The Demon, mientras el hombre realiza su labor.

De acuerdo con la publicación de Chaim Witz, nombre de pila de Simmons, el trabajador de limpieza, quien según él es un "apuesto caballero", trabaja en una compañía de saneamiento en Monterrey, Nuevo León.

El bajista de Kiss además definió al recolector de basura regiomontano como "un hombre poderoso y atractivo".

El video que fue publicado la noche del viernes 14 de enero ha sido compartido por más de mil 800 usuarios, mientras que otros ocho mil han reaccionado al metraje .

En las imágenes se puede ver al trabajador de limpieza disfrazado como The Demon mientras anuncia que el camión de la basura ha llegado para la recolección de desechos; de fondo, se escucha el tema "I was made for loving you" del álbum "Dinasty", lanzado por Kiss en 1979, sin embargo, la versión del vídeo es una pista del disco en vivo con orquesta sinfónica.

Usuarios en Twitter respondieron a la publicación de Gene Simmons y le cuestionaron sobre si habrá algún concierto en nuestro país en los próximos meses, ya que actualmente Kiss se encuentra en su segunda gira de despedida .

El usuario @Marcpsno dijo que el recolector de basura luce genial y le recomendó que siempre recicle, mientras que @Ezquimal le mencionó a Simmons que tiene un gran fan, además, Celia Lora, hija del líder de El Tri, Alex Lora, simplemente dijo "wow".

Wowww — Celia Lora (@CeliLoraOficial) January 15, 2022

Kiss debutó en la escena musical en 1974, y actualmente sus miembros son: Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer y Eric Singer.

KEFS