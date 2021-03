Survivor México: ¿Quién es la exintegrante de Timbiriche que entra al reality show? (FOTOS)

ALGUIEN QUE CONOCES ES GAY!

PUEDE SER INCLUSO ALGUIEN QUE QUIERAS.

ASÍ QUE SIEMPRE PIENSA ANTES DE HABLAR CON ODIO.



NO A LA HOMOFOBIA 🚫

NO A LA VIOLENCIA 🚫

NO AL RACISMO 🚫

NO AL SEXISMO 🚫



SÍ AL RESPETO, A LA AMABILIDAD, A LA IGUALDAD, A LA PAZ, AL AMOR pic.twitter.com/jEYD1kNTC7