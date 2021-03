Ford Lobo 2021, totalmente renovada

En realidad, las pick ups grandes, o full size como se les conoce en Estados Unidos, son productos diseñados especialmente para ese mercado. Es cierto que se comercializan en otros más como Canadá y México, pero el gran volumen está en el mercado de nuestro vecino país del norte.

Esta configuración de carrocería es importantísima casi en todo el mundo, pero las auténticas pick up globales son las medianas, es decir, ese segmento en donde compiten la Nissan Frontier, Toyota Hilux, Mitsubishi L200 y un larguísimo etcétera.

Entonces, para un mercado como el nuestro, la Ford Lobo es en realidad un vehículo de lujo, más que uno de trabajo y aunque este fenómeno se da con cada vez más frecuencia también en EU, y es la razón por la que las pick ups se han sofisticado y encarecido tanto. Es un hecho que allá sí son utilizadas para trabajar y arrastrar, mientras que, en nuestro país, se han convertido en un símbolo de estatus para clientes con gustos muy particulares.

Sea como sea, hay una nueva generación de la Ford Lobo (F-150) y al ser la reina de las pick ups, con 43 años como la más vendida en EU y 38 como el vehículo en general más vendido, tanto propios como extraños están atentos.

Ford Lobo 2021: Motor y especificaciones

La construcción es body on frame, nuevamente con un chasis de largueros y travesaños en acero de alta resistencia con una carrocería completamente de aluminio.

Aunque en su debut el año pasado se anunciaron 6 opciones mecánicas, a México llegan únicamente 3. La versión de entrada, XLT emplea el V8 Coyote de 5.0 litros, mientras que las Lariat y Platinum (versión probada) optan por el ya conocido Ecoboost V6 de 3.5 litros con 400 hp y 500 lb-pie de torque.

Por último, la variante híbrida, aunque está programada para un par de semanas más tarde, también llega desde el inicio de la comercialización de esta nueva generación. La versión denominada Limited emplea el V6 de 3.5 litros Ecoboost y un motor eléctrico, esta planta de poder híbrida se denomina Powerboost y entrega 431 hp y 577 lb-pie de torque.

En todos los casos la transmisión es automática de 10 velocidades, en la versión de entrada hay una opción 4x2, pero en general el sistema de tracción que se ofrece es 4x4.

La versión Platinum que tuvimos oportunidad de probar anuncia una capacidad de carga de 952 kg y de arrastre de 6,350 kg y pues al ser doble cabina, las dimensiones son titánicas. 5.3 metros de largo.

Los propietarios de las Lobo o F-150 como se les conoce en EU comúnmente compran generadores externos para dar vida al equipo eléctrico que utilizan para trabajar. Estos dispositivos normalmente viven en la batea de las pickups, pero presentan algunos inconvenientes; por un lado, son pesados y difíciles de fijar adecuadamente, y por otro, se los pueden robar.

Entendiendo esta necesidad es que Ford ha desarrollado un generador de corriente integrado a la Lobo 2021, en el caso de la unidad probada, de 2kW, pero para la híbrida es de 7.2 kW.

Ford Lobo 2021: Interior y equipamiento

Aunque la cabina de la renovada Lobo luce familiar, nos encontramos con muchas novedades interesantes. Lo primero que destaca es el salto en cuanto a calidad de materiales, Ford sabe que había que elevar el nivel en un rubro en donde la RAM 1500 había puesto el listón muy alto.

No te podría asegurar que la Lobo 2021 es ahora la nueva referencia en cuanto a calidad de materiales, pero se percibe por lo menos al mismo nivel que la RAM, con lo cual, la atmósfera es excelente.

Evidentemente, destaca al centro del tablero la enorme pantalla central táctil de 12” en formato horizontal que ofrece una resolución excelente. Cuenta con el sistema de infoentretenimiento SYNC 4 que es compatible con Apple Carplay y Android Auto. Esta renovada interfaz tiene una manera de paginar el contenido muy parecida a la de un teléfono celular, por lo que navegar por las distintas funcionalidades es bastante fácil e intuitivo.

Por su parte, el clúster de instrumentos ahora es digital y debo decir que me parece la mejor ejecución gráficamente hablando de todos los modelos Ford o Lincoln que podido ver con este tipo de display. Las animaciones al cambiar entre los diferentes modos de conducción son impresionantes, como de videojuego de última generación.

Y la información desplegada, así como los colores también varía dependiendo de la configuración de pantalla seleccionada.

En materia de equipamiento encontramos climatizador automático de dos zonas, audio Bang & Olufsen de 8 bocinas, techo panorámico, cargador por inducción, asientos forrados en cuero con sistema de calefacción y enfriamiento para los pasajeros delanteros y calefacción únicamente para los traseros y un largo etcétera.

Dentro de los artilugios divertidos que incorpora la nueva Ford Lobo 2021 está el sistema que permite plegar y ocultar la palanca de cambios para así dejar una superficie plana en la consola central. La idea de esto, es que los usuarios puedan colocar ahí una computadora portátil sin problemas.

Podrías pensar que habría sido más fácil mover los cambios mediante botones al tablero o en la columna de la dirección, pero según las encuestas realizadas por la marca, los propietarios quieren seguir teniendo una palanca física en la consola para seleccionar las marchas, y pues que así sea. Cuando vendes cientos de miles de unidades cada año a compradores estadounidenses que están dispuestos a pagar montos equivalentes al de vehículos premium alemanes, más vale que les cumplas sus caprichos.

También existe una función para convertir en una cama completamente plana el asiento del conductor, es decir la base del asiento se eleva para quedar al nivel del respaldo y ofrecer una superficie muy cómoda para descansar. Lamentablemente, es un equipamiento privativo de la versión Limited y no tuve oportunidad de verlo y utilizarlo.

En la banca trasera, los asientos son cómodos y el espacio es inmenso, pero esa atmósfera de modernidad y lujo que experimentan los pasajeros delanteros simplemente no es igual. Una zona de clima automático independiente e incluso, sistema de entretenimiento le vendrían bien, y es que no olvidemos que estamos hablando de una pick up que sin problema supera el millón de pesos.

En contraste, la parte trasera ofrece mucha practicidad y versatilidad. Es posible plegar el asiento hacia el respaldo y obtener un gran espacio vertical para mover objetos voluminosos, pero que no quieres que vayan expuestos en la batea. Y en el piso, hay un cajón retráctil que permite colocar herramienta u otros objetos.

Ford Lobo 2021: Manejo

Tras el volante, por lo menos en esta variante Platinum no hay demasiada diferencia, mecánicamente es un carry over, ya que repite el binomio V6 Ecoboost asociado a la automática de 10 velocidades.

Como siempre lo hemos dicho, esta planta de poder empuja con tanta contundencia y el rango de par es tan amplio, que no sólo te hace olvidar que no hay un 8 cilindros bajo el cofre, sino que terminas convencido de que está mejor así. La Lobo es rápida y puede ir a ritmos de autopista e incluso bastante superiores a los permitidos por la ley sin problema alguno.

Aunque se planta bien y transmite seguridad, como buena pick up la marcha es algo ríspida y brincona, no deja de ser un vehículo de trabajo después de todo. En ese apartado la RAM 1500 con su suspensión neumática y de coilovers atrás se mantiene como la pick up de manejo más confortable y refinado que hay. Pero como hemos hablado en repetidas ocasiones, esa orientación hace que el exponente del carnero sacrifique buena parte del enfoque de vehículo de trabajo.

La Lobo no deja de ser una pick up de trabajo, pero muy bien puesta a punto para entregar un balance adecuado de manejo y confort. Eso sí, del lado del refinamiento se percibe mejora gracias a un mejor aislamiento acústico, entonces hay menos filtraciones de ruido de viento y de rodamiento.

Ford Lobo 2021: Conclusión

Más sofisticada, conectada y equipada, pero sin perder ninguna de sus capacidades, la Lobo vuelve a marcar la pauta en la categoría que viene dominando por más de 4 décadas en su mercado de origen.

Su evolución, y su progresivo casi exponencial aumento de precios de unos años para acá la ha ido alejando de las labores para las que fue concebida en mercados emergentes como el nuestro, en donde más bien ahora tiene un marcado enfoque como vehículo de lujo, labor que por cierto cumple a cabalidad y que se utiliza ocasionalmente para algún trabajo a pasatiempos exclusivos del tipo de cliente que puede pagarla.

La Ford Lobo 2021 en el contexto del mercado mexicano parece un exceso, pero ello no le quita ni un poco de su enorme atractivo, presencia y capacidades. Es la reina de las pick ups y como ya nos tiene acostumbrados con cada nueva generación, lo demuestra una vez más.

