Brugada anuncia desarrollo de plan estratégico para recuperar la zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, aseguró que su gobierno brindará todo el apoyo para preservar y potenciar el desarrollo de la zona lacustre de la Ciudad de México, con la implementación de un plan estratégico para toda la zona chinampera de Xochimilco y Tláhuac, de la mano de sus pobladores.

Al encabezar un recorrido en la zona ejidal del pueblo de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, reiteró su respaldo para que habitantes de las zonas impulsen su producción agrícola, se implementen acciones para garantizar servicios públicos de calidad y conservar la identidad de las comunidades originarias.

“Todo mi apoyo, todo el apoyo del Gobierno de la Ciudad. Hemos instruido a todas las áreas, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, a la Secretaría de Pueblos Originarios, para que podamos construir con la gente, con los pobladores, con la comunidad, un plan comunitario de manejo de esta zona” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Clara Brugada, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. ı Foto: Cortesía

Indicó que hace meses la población del pueblo de San Gregorio Atlapulco decidió mediante una consulta ciudadana el desarrollo de un plan que garantice el buen manejo del agua y desagües en esta zona, mismo que está en marcha. Además, anunció el remozamiento de los espacios públicos del pueblo por medio del programa “Yolotl Anáhuac”.

La Jefa de Gobierno destacó que con estos trabajos su administración avanza en la construcción y rescate de la ciudad lacustre, que ha sido un poco abandonada. “Ahora es momento de recuperarla, eso es lo que queremos hacer y lo vamos a hacer con la gente”, subrayó.

Informó que actualmente se trabaja en estudios y análisis con la colaboración de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y otras instituciones para desarrollar un plan estratégico que permita conservar los cuerpos de agua y lagunas de la ciudad, inicialmente de las alcaldías Xochimilco y Tláhuac, que estará abierto a propuestas de los pobladores, por lo que se establecerán espacios de diálogo próximamente.

“Vamos a escucharlos y vamos a estudiar las propuestas y yo calculo que todo lo que estudiemos y tengamos como resultados, podamos invertir el próximo año, ya en la recuperación estratégica de todos los espacios con agua de la ciudad, de toda esta zona” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Clara Brugada junto a habitantes de Xochimilco. ı Foto: Cortesía

Ante productores agrícolas y representantes ejidales, la mandataria capitalina encabezó la primera cosecha de maíz de la zona ejidal, donde ratificó su compromiso para que el campo de la ciudad continúe fortaleciendo la producción de alimentos como el maíz, por medio de la entrega de recursos del programa “Altépetl”, a fin de que esta zona de Xochimilco siga garantizando la producción de agua, oxígeno y alimento para la Ciudad.

Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio Ambiente, señaló que los elotes que se cosechan en esta zona son elotes chinamperos, de maíz blanco chinampero, nativo y libre de organismos genéticamente modificados.

Recordó que la Ciudad de México produce 3 mil toneladas de maíz nativo al año, y el compromiso del Gobierno de la Ciudad es aumentar la producción hasta en 15 por ciento el próximo año, con el plan de impulso a la producción de maíz libre de transgénicos.

En cuanto al ejido de San Gregorio Atlapulco, la titular de Sedema informó que el éste tiene una extensión de 475 hectáreas y que una parte, 276, es un área de reserva y de conservación comunitaria, un ARCAC (Área de Restauración y Conservación Ambiental Comunitaria).

En el recorrido, las y los pobladores, productores y representantes del ejido de San Gregorio Atlapulco, agradecieron a la Jefa de Gobierno por el apoyo e implementación de esta serie de proyectos en beneficio de esta zona y coincidieron en que es fundamental apoyar para garantizar el desarrollo sustentable de Ciudad de México.

Clara Brugada va por rescate de la zona lacustre. ı Foto: Cortesía

cehr