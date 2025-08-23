Decomisan droga tras cateos en Tlalpan y Coyoacán; estiman golpe al crimen de 12 mdp

Autoridades de la Ciudad de México aseguran más de 500 mil dosis de droga en operativos.

Autoridades de la Ciudad de México ejecutaron órdenes de cateo en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, donde decomisaron grandes cargamentos de droga que, estiman, representan un golpe total al crimen organizado de 12 millones de pesos.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, derivado de acciones coordinadas, se aseguraron 20 kilogramos de aparente metanfetamina, 30 paquetes y 600 dosis de posible cocaína durante los dos cateos.

Con un valor estimado de 12 millones de pesos, las drogas decomisadas incluían metanfetamina y cocaína. ı Foto: SSC-CDMX

Remarcó que con este decomiso se evitó la distribución de más de 500 mil dosis de metanfetamina, con un valor estimado de 5.3 millones de pesos, así como 60 mil dosis de cocaína, cuyo costo en el mercado ascendería a 6.9 millones de pesos.

Las acciones se llevaron a cabo tras trabajos de investigación en gabinete y en campo, derivados de reportes sobre presuntos puntos de venta de droga en las colonias Los Cipreses, en Tlalpan, y Pedregal de Carrasco, en Coyoacán.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, la @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @Defensamx1 ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en @TlalpanAl y… pic.twitter.com/hHXxnFJGBn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 23, 2025

Según la SSC, la información recabada permitió que el Ministerio Público solicitara a un Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes.

El primer operativo se realizó en un inmueble de la calle Cerrada de Colibrí, en Tlalpan, donde se hallaron 20 kilos de metanfetamina y 30 tabiques con posible cocaína. En el segundo cateo, en un edificio de departamentos ubicado en avenida Libertad, Coyoacán, se aseguraron 600 dosis de cocaína, marihuana a granel y un teléfono móvil.

La SSC informó que, tras concluir las diligencias, los predios quedaron bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones. Asimismo, precisó que las acciones se llevaron a cabo “en estricto apego a los protocolos policiales y con respeto a los derechos humanos”.

Finalmente, la SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de trabajar en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am