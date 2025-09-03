CDMX registra MALA calidad del aire este 3 de septiembre: ¿habrá contingencia ambiental?

Reportan "muy mala" calidad del aire en el Valle de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte de calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, a fin de informar sobre los niveles de contaminantes y prevenir a la población sobre riesgos a la salud.

Cuando se registran altos niveles de ozono (O3) o partículas PM10 y PM2.5, que pueden afectar a personas vulnerables, las autoridades pueden declarar una Contingencia Ambiental, lo que activa restricciones como el doble Hoy No Circula y otras medidas para reducir la contaminación.

La última contingencia ambiental se declaró el pasado 25 de abril, cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la sexta del año 2025.

Para este miércoles 3 de septiembre, en La Razón te informamos el estado de la calidad del aire en la capital y su zona conurbada, según el más reciente reporte del SIMAT.

Calidad del aire de este 3 de septiembre en CDMX

De acuerdo con el reporte de las 16:00 horas del SIMAT, este miércoles 3 de septiembre se registra “mala” calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México, con riesgo alto a la salud por ozono y partículas PM2.5.

Sólo una estación de la capital registra “buena” calidad del aire:

Coyoacán (CCA)

En contraste, siete estaciones registran "mala” calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Cuauhtémoc (HGM)

Iztacalco (IZT)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Al mismo tiempo, tres estaciones de monitoreo reportan calidad del aire “aceptable”:

Venustiano Carranza (MER)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

A las 16:00 horas, cinco estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos:

CAM, en Azcapotzalco

CUA y SFE, en Cuajimalpa

SAC y UIZ en Iztapalapa

¿Cómo está la calidad del aire este 3 de septiembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 3 de septiembre, al menos dos estaciones de monitoreo en el Estado de México registran “mala” calidad del aire:

Naucalpan (FAC)

Tlalnepantla (TLA)

Al mismo tiempo, la estación CHO, en el municipio de Chalco, reporta “buena” calidad del aire.

Además, diez estaciones registran calidad del aire “aceptable”:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Ecatepec (XAL)

Estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este miércoles 3 de septiembre en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Cómo se evalúa la calidad del aire en el Valle de México?

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, la calidad del aire se clasifica en cinco niveles, según los riesgos a la salud:

Buena, de color verde : aire óptimo, con riesgo mínimo. La población en general y los grupos sensibles pueden realizar actividades al aire libre sin restricciones

Aceptable, de color amarillo : calidad regular. Personas vulnerables o con problemas respiratorios deben moderar el esfuerzo físico al aire libre

Mala, de color naranja : riesgo para la salud de la población en general. Se recomienda limitar las actividades físicas al aire libre

Muy mala, de color rojo : riesgo muy alto para toda la población. Lo mejor es evitar actividades al aire libre

Extremadamente mala, de color morado: nivel crítico, se recomienda no realizar ninguna actividad al aire libre y permanecer en interiores libres de humo

