Estas son las rutas alternas por el accidente de la pipa de gas en el Puente de La Concordia

Explosión de pipa de gas en puente de La Concordia

Tras la explosión de una pipa de gas autoridades realizaron un bloqueo de vialidades en la zona del Puente La Concordia, esto para evitar más afectaciones.

Se recomienda que para evitar el Puente La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza se tomen las siguientes rutas alternas:

Avenida Texcoco

Las Torres

Avenida Pantitlán

Eje 10 Sur

Eje 3 y Eje 4 Oriente

Los Reyes vía Estado de México

Presidente Plutarco Elías Calles

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. ı Foto: David Patricio / La Razón

Las vialidades que se vieron afectadas son la zona del Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa, Peñón Viejo en la calzada Ignacio Zaragoza, la carretera México Puebla y la carretera México Texcoco a la altura de Los Reyes La Paz.

Transporte público no tiene servicio en la zona del accidente

Además, el servicio de Cablebús de la línea 2 está ofreciendo servicio provisional desde la estación Constitución de 1917 a San Miguel Tetongo.

De acuerdo con el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, la línea A cerró la estación Santa Marta hasta nuevo aviso. Se reportó que el servicio desde la estación Pantitlán hasta La Paz se encuentra funcionando con regularidad.

#AvisoMetro: Derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2025

Por otra parte, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que el servicio de la línea 10 del trolebús de Constitución de 1917 hacia Acahualtepec y la línea 11 que va de Chalco hacia Parque Tejones fue suspendido en su totalidad, con la finalidad de permitir el arribo y salida de los servicios de emergencia.

Asimismo, precisó que las rutas 52 que van de Zapata hacia Santa Marta y 1D que va desde Mixcoac hacia Santa Marta del RTP de la CDMX modificarán temporalmente su recorrido, teniendo como destino final el Eje 5, en lugar de Santa Marta.