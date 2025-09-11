¿Qué son las quemaduras de tercer grado? Esto es lo que no debes hacer

Las lesiones que pueden provocar las quemaduras en la piel pueden ser clasificadas de acuerdo con la profundidad y síntomas. Estas afectaciones principalmente están divididas en cuatro grados:

Quemaduras de primer grado: Son superficiales, estas afectan únicamente a la epidermis o la capa exterior de la piel. El área afectada puede verse roja, seca y sin presentar ampollas. La persona afectada puede sentir ardor. Principalmente son ocasionadas por una quemadura leve de sol. Quemaduras de segundo grado: Estas no sólo afectan la epidermis, también pueden afectar una parte de la dermis. El área que resulta afectada se ve roja, con ampollas y puede estar inflamada. Quemaduras de tercer grado: Las quemaduras de tercer grado afectan de manera grave la piel, pues destruyen la epidermis y la dermis de la piel, además también pueden dañar el tejido subcutáneo como lo son músculo, huesos u órganos internos. Estas quemaduras pueden verse de color blanco, rojo brillante por la sangre que se queda fijada en la piel, o tener un aspecto calcinado. Quemaduras de cuarto grado: Estas quemaduras, además de afectar tos tejidos de la piel y los subcutáneos, pueden dañar los huesos, músculos y tendones. Al dañarse las terminales nerviosas, no existe sensación de dolor en la zona afectada.

Las quemaduras de tercer grado resultan muy dolorosas para las personas afectadas, pues no sólo sienten el daño de este grado, sino que está acompañado por el dolor de las quemaduras de primer y segundo grado que pueden presentar en su cuerpo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, las quemaduras que afecten a más del 20 por ciento del cuerpo son consideradas severas, lo que requiere una atención hospitalaria.

Quemaduras de las personas afectadas por la explosión de la pipa de gas LP

Hasta el momento se reportan 90 personas afectadas con quemaduras por la explosión de la pipa de gas LP ocurrida en el Puente de La Concordia. Asimismo, se reportan 6 victimas mortales.

De acuerdo con reportes de las autoridades correspondientes, las lesiones que tienen algunos afectados son graves, pues presentan quemaduras de tercer grado, las cuáles rondan hasta el 98 por ciento de su piel.

¿Qué hacer en caso de quemaduras?

En caso de que tú o alguien cercano haya sufrido quemaduras se recomienda evitar las siguientes cosas: