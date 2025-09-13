Festejos patrios en Iztapalapa serán modestos, por respeto a fallecidos tras explosión de pipa

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, informó que los festejos del 15 de septiembre en su demarcación serán modestos y solemnes, y no habrá música ni pirotecnia, por respeto a los fallecidos tras la explosión de la pipa en el puente de La Concordia, ocurrida el miércoles.

En entrevista con medios que replicó a través de sus propios canales digitales, Alavez Ruiz dijo que, originalmente, se habían previsto seis eventos a lo largo de toda la alcaldía para la noche del 15 de septiembre, día que se conmemora el Grito de Dolores, previo al inicio de la Independencia de México.

Accidente de pipa enlutó a familias de Iztapalapa. ı Foto: Especial

Sin embargo, debido al luto que enfrentan diferentes familias en Iztapalapa, y al respeto por las personas fallecidas, se decidió acotar los festejos a un solo evento que, en lugar de ser en la Macroplaza Cuitláhuac, será en la explanada de la alcaldía.

“Vamos a mantener la ceremonia cívica del 15 de septiembre. Ya no va a ser en la Macroplaza, sino en la explanada de la alcaldía; será muy reservada, muy respetuosa de lo que está pasando en estos momentos”, dijo la alcaldesa.

Solo haremos un evento, íbamos a hacer seis, porque esta alcaldía es tan grande que que un evento habría sido poco para toda la población que tenemos. Pero ahora será un evento muy pequeño en la explanada, sin juegos pirotécnicos, sin música, solamente la ceremonia cívica. Ya cancelamos todo lo que teníamos programado Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa



En el evento de la Macroplaza de Iztapalapa, la noche del 15 de septiembre, estaba programado un concierto de los artistas Rosy Arango y Diego Morán.

Por otro lado, la alcaldesa detalló que se han instalado centros de acopio en la alcaldía, para apoyar a las familias afectadas, y a los heridos. Además, mantiene colaboración estrecha con el Gobierno capitalino.

Tras lo sucedido en la Alcaldía #Iztapalapa, informamos:



Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta. pic.twitter.com/LgEOtDpiMf — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 13, 2025

La mañana de este sábado 13 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que la cifra de fallecidos aumentó a 13, siendo que hasta la tarde del viernes se contaban 10 personas muertas por el accidente del miércoles.

Además, la dependencia remarcó que 40 siguen hospitalizadas y otras 30 han sido dadas de alta. Sin embargo, instó a mantener la comunicación a través de los canales oficiales.

