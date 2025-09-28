Rico Club admite fallas en seguridad y despide a personal tras golpiza

Tras la indignación generada en redes sociales por la golpiza registrada en el bar Rico Club de la Zona Rosa, el establecimiento emitió un comunicado oficial en el que reconoció fallas en la atención del incidente y anuncia medidas inmediatas para garantizar la seguridad de sus clientes.

En redes sociales se viralizaron un par de videos de una riña registrada al interior del establecimiento durante la cual, uno de los guardias habría impedido que otros jóvenes auxiliaran a la víctima que estaba siendo golpeada por al menos dos personas.

De acuerdo con el comunicado, la agresión ocurrió la noche del viernes 26 de septiembre dentro del recinto, cuando se desató una riña entre clientes. La administración señaló que el personal de seguridad no aplicó los protocolos adecuados. Ante ello, Rico Club informó que los elementos involucrados fueron removidos de manera inmediata de sus funciones, como parte de las primeras acciones correctivas.

El bar también aseguró que desde el primer momento mantuvo contacto con la persona afectada y le ofreció acompañamiento, apoyo y la cobertura de todos los gastos derivados del incidente.

La administración reiteró su compromiso con la seguridad de “todxs lxs visitantes” y adelantó que reforzará sus protocolos para evitar que este tipo de hechos se repitan.

Asimismo, el establecimiento señaló que está en disposición total de colaborar con las autoridades, poniendo a su alcance los videos de seguridad como parte de la investigación ministerial para deslindar responsabilidades.

“Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la diversión segura de quienes nos acompañan cada noche”, se lee en el mensaje firmado por la administración de Rico Club.

Esta persona pudo grabar el momento exacto de la agresión. pic.twitter.com/6GkuZ4Kh5J — Mickey 🪩 (@migarumo) September 28, 2025

LMCT