Cierres viales en CDMX por el primer informe de Sheinbaum: calles afectadas este 5 de octubre

Para cerrar su gira nacional de rendición de cuentas, este 5 de octubre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará su primer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, donde expondrá a simpatizantes los avances de su administración a un año de tomar posesión como titular del Ejecutivo Federal.
El evento comenzará a las 11:00 horas de este domingo, y debido al gran número de asistentes previstos, se esperan afectaciones viales en inmediaciones del primer cuadro de la capital mexicana.
Cierres y alternativas viales por evento de Sheinbaum en el Zócalo
Aunque las autoridades no han informado sobre cierres y alternativas viales, en el pasado Claudia Sheinbaum ha encabezado eventos multitudinarios en la Plaza de la Constitución, para los que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) suele realizar cortes a la circulación en calles y avenidas como:
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- 5 de Mayo
- Avenida Hidalgo
- Tacuba
- Venustiano Carranza
- 20 de Noviembre
Además, se espera el cierre de calles que convergen en el Zócalo, como 5 de Febrero, José María Pino Suárez, 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, que únicamente permiten acceso peatonal.
Debido a que no se descartan afectaciones viales, automovilistas pueden optar por rutas alternas como:
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- Avenida de los Insurgentes
- José María Izazaga
- Avenida Chapultepec
- Circuito Interior
Metro podría cerrar la estación Zócalo de la Línea 2
Debido al evento, el Metro de la Ciudad de México podría no ofrecer servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.
En ese caso, para evitar afectaciones en sus traslados hacia la zona centro, usuarios pueden optar por descender en las estaciones Pino Suárez y Allende, también de Línea 2.
Otras alternativas sugeridas por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ante el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan son:
- San Juan de Letrán de la Línea 8
- Bellas Artes, de las líneas 2 y 8
¿Dónde ver en vivo el primer informe de Claudia Sheinbaum?
El mensaje de Claudia Sheinbaum se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México y en las redes sociales de la Presidenta:
- @claudiashein en X
- @ClaudiaSheinbaumP en YouTube
- @ClaudiaSheinbaumPardo en Facebook
- @gobiernodemexico, en YouTube
- @GobiernoMX en X
- @gobmexico en Facebook
