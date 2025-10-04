Cierres viales en CDMX por el primer informe de Sheinbaum: calles afectadas este 5 de octubre

Sheinbaum presentará su primer informe en el Zócalo de la Ciudad de México.

Para cerrar su gira nacional de rendición de cuentas, este 5 de octubre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará su primer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, donde expondrá a simpatizantes los avances de su administración a un año de tomar posesión como titular del Ejecutivo Federal.

El evento comenzará a las 11:00 horas de este domingo, y debido al gran número de asistentes previstos, se esperan afectaciones viales en inmediaciones del primer cuadro de la capital mexicana.

Cierres y alternativas viales por evento de Sheinbaum en el Zócalo

Aunque las autoridades no han informado sobre cierres y alternativas viales, en el pasado Claudia Sheinbaum ha encabezado eventos multitudinarios en la Plaza de la Constitución, para los que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) suele realizar cortes a la circulación en calles y avenidas como:

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

5 de Mayo

Avenida Hidalgo

Tacuba

Venustiano Carranza

20 de Noviembre

Además, se espera el cierre de calles que convergen en el Zócalo, como 5 de Febrero, ​José María Pino Suárez, 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, que únicamente permiten acceso peatonal.

Debido a que no se descartan afectaciones viales, automovilistas pueden optar por rutas alternas como:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida de los Insurgentes

​José María Izazaga

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Metro podría cerrar la estación Zócalo de la Línea 2

Debido al evento, el Metro de la Ciudad de México podría no ofrecer servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

En ese caso, para evitar afectaciones en sus traslados hacia la zona centro, usuarios pueden optar por descender en las estaciones Pino Suárez y Allende, también de Línea 2.

Otras alternativas sugeridas por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ante el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan son:

San Juan de Letrán de la Línea 8

Bellas Artes, de las líneas 2 y 8

¿Dónde ver en vivo el primer informe de Claudia Sheinbaum?

El mensaje de Claudia Sheinbaum se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México y en las redes sociales de la Presidenta:

@claudiashein en X en

@ClaudiaSheinbaumP en YouTube en

Facebook @ClaudiaSheinbaumPardo en

YouTube @gobiernodemexico , en

X @GobiernoMX en

Facebook @gobmexico en

Este domingo 5 de octubre, invitamos al pueblo de México a la rendición de cuentas de la presidenta @Claudiashein con motivo del primer año de gobierno.

Los esperamos a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México.



Los esperamos a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Sigue la transmisión por canales oficiales. La… pic.twitter.com/yxdCrTexbR — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 5, 2025

