Cierres viales en CDMX por el primer informe de Sheinbaum: calles afectadas este 5 de octubre

Presidenta presenta el balance de su primer año de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México; te contamos las afectaciones viales previstas en inmediaciones del primer cuadro de la capital

Sheinbaum presentará su primer informe en el Zócalo de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
César Huerta

Para cerrar su gira nacional de rendición de cuentas, este 5 de octubre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará su primer informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, donde expondrá a simpatizantes los avances de su administración a un año de tomar posesión como titular del Ejecutivo Federal.

El evento comenzará a las 11:00 horas de este domingo, y debido al gran número de asistentes previstos, se esperan afectaciones viales en inmediaciones del primer cuadro de la capital mexicana.

Cierres y alternativas viales por evento de Sheinbaum en el Zócalo

Aunque las autoridades no han informado sobre cierres y alternativas viales, en el pasado Claudia Sheinbaum ha encabezado eventos multitudinarios en la Plaza de la Constitución, para los que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) suele realizar cortes a la circulación en calles y avenidas como:

  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • 5 de Mayo
  • Avenida Hidalgo
  • Tacuba
  • Venustiano Carranza
  • 20 de Noviembre

Además, se espera el cierre de calles que convergen en el Zócalo, como 5 de Febrero, ​José María Pino Suárez, 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, que únicamente permiten acceso peatonal.

Debido a que no se descartan afectaciones viales, automovilistas pueden optar por rutas alternas como:

  • Eje 1 Norte
  • Eje 1 Oriente
  • Avenida de los Insurgentes
  • ​José María Izazaga
  • Avenida Chapultepec
  • Circuito Interior

Metro podría cerrar la estación Zócalo de la Línea 2

Debido al evento, el Metro de la Ciudad de México podría no ofrecer servicio en la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

En ese caso, para evitar afectaciones en sus traslados hacia la zona centro, usuarios pueden optar por descender en las estaciones Pino Suárez y Allende, también de Línea 2.

Otras alternativas sugeridas por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) ante el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan son:

  • San Juan de Letrán de la Línea 8
  • Bellas Artes, de las líneas 2 y 8

¿Dónde ver en vivo el primer informe de Claudia Sheinbaum?

El mensaje de Claudia Sheinbaum se transmitirá en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México y en las redes sociales de la Presidenta:

