Metro CDMX: Cierran estaciones de la Línea 2 por evento en el Zócalo | MAPA

El Metro de la Ciudad de México informó que este domingo habrá algunos cambios en su servicio, particularmente, se cerrarán dos estaciones de la Línea 2, mientras que la Línea 1 sufrirá un cambio de horario. Toma nota, porque así quedará el servicio este día.

Si vas a desplazarte a lo largo de la capital mexicana, toma nota, porque el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció que algunas de sus estaciones operarán diferente este día.

Cierran estaciones Zócalo y Pino Suárez de la Línea 2

Muy temprano este domingo, el Metro de la Ciudad de México anunció que cerrará las dos estaciones de la Línea 2 (que va de Cuatro Caminos a Tasqueña) que más cerca se encuentran del Zócalo capitalino.

#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Allende de L2, Merced de la Línea 1, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y… — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 5, 2025

Así, las estaciones que cerrarán desde la mañana de este domingo y hasta nuevo aviso son Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez, la segunda que, además, conecta con la Línea 1.

Aunque el sistema de transporte no explicó los motivos del cierre, éste suele ocurrir cuando se llevan a cabo eventos en el Zócalo, como es el caso de este domingo 5 de octubre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dará un mensaje en la Plaza de la Constitución con motivo de su Primer Informe de Gobierno, y la conclusión de su gira nacional La transformación avanza.

Por lo anterior, si quieres llegar al Zócalo capitalino, es mejor considerar otras estaciones como:

Allende (Línea 2)

Merced (Línea 1)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8)

Línea 1 cerrará dos horas más temprano

Además, como se ha anunciado a lo largo de la semana, la Línea 1, que va provisionalmente de Chapultepec a Pantitlán, cerrará dos horas más temprano este domingo.

Como lo informó el director del Metro, Adrián Rubalcava, la “línea rosa” suspenderá su servicio a las 22:00 horas. Por ello, los últimos trenes saldrán a las 21:30 horas.

⚠️ Importante – Línea 1 del Metro

Este fin de semana habrá cambio temporal de horario en la Línea 1 del @MetroCDMX. Recuerda que el servicio concluirá a las 22:00 h en las siguientes fechas:

• 4 y 5 de octubre

• 11 y 12 de octubre

Los últimos trenes saldrán a las 21:30 h desde… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 3, 2025

Además, se ofrecerá servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo afectado, es decir, Chapultepec a Pantitlán.

Recordar que el tramo Observatorio - Chapultepec sigue cerrado, y actualmente se realizan labores de mantenimiento de cara a reabrir completamente la circulación en la “línea rosa” pronto.

