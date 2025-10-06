Reportan detención de Norma Angélica ‘N’, implicada en asesinato de Ximena y José

Detienen a Norma Angélica "N" por su probable participación en el homicidio de Ximena y José, según reportes.

Norma Angélica “N”, otra implicada en el asesinato de Ximena y José, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, habría sido detenida y puesta ante las autoridades, según reportes de medios.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, la mujer, identificada por presuntamente ocultar pruebas sobre los homicidios y facilitar información para cometer el crimen, fue detenida y ya se encuentra en el penal de Santa Martha Acatitla.

#ÚLTIMAHORA:



Cumplimentan orden de aprehensión contra implicada en homicidio de Ximena Guzmán y Jesús Muñoz, colaboradores de @ClaraBrugadaM.



Norma Angélica N facilitó información y ocultó pruebas de los asesinos materiales.



Ya está en el penal de Santa Martha Acatitla. pic.twitter.com/TH1ytLIyw3 — Antonio Nieto (@siete_letras) October 6, 2025

La detención de Norma Angélica “N” sería la número 14 por el caso del doble homicidio perpetrado el 20 de mayo. De los 13 detenidos, seis fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Entre los detenidos destacan Jesús N. y Arlet N., acusados de homicidio, así como Nery N., vinculado a la logística del crimen y con prisión preventiva. Otros implicados proporcionaron vehículos, servicios de telefonía y apoyo en la huida de los agresores.

Ofrenda en memoria de Ximena y José sobre Tlalpan. Foto›Cuartoscuro

El doble homicidio ocurrió en la Calzada de Tlalpan, colonia Moderna, cuando Guzmán llegó en un automóvil para recoger a Muñoz, quien se disponía a abordar el vehículo.

Un atacante armado disparó con una pistola nueve milímetros equipada con silenciador, de forma que ocho balas alcanzaron a Ximena y cuatro a José, quienes murieron en el lugar.

🚨#ÚLTIMAHORA | Reportan la detención de Norma Angélica “N”, otra implicada en el asesinato de Ximena y José, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.https://t.co/1AdddVLpzl pic.twitter.com/xOT5R01R2p — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 6, 2025

Según autoridades, el ataque mostró un alto nivel de planeación, pues involucró al menos cinco vehículos y varios participantes en la ejecución y logística, como la recarga de celulares y ocultamiento de vehículos.

Ximena Guzmán desempeñaba desde 2023 el cargo de secretaria particular de Brugada, mientras que José Muñoz era asesor, responsable de análisis de información y redacción de discursos.

Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, jefa de Gobierno y José Muñoz, asesor de la mandataria capitalina. Fotos: Redes sociales

Autoridades han informado que continúan las investigaciones por este caso, que conmocionó a la opinión pública, por tratarse de un homicidio de personas cercanas al Gobierno capitalino, ocurrido, además, en plena luz del día, mientras las víctimas transitaban por una avenida al sur de la Ciudad de México.

A pesar de los avances, aún falta capturar al presunto tirador que realizó los disparos, mientras que la investigación continúa para esclarecer el móvil completo y los posibles autores intelectuales del crimen. Las acciones de las autoridades incluyen órdenes de aprehensión, cateos simultáneos y seguimiento de la logística de los implicados.

