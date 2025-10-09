Así se debe separar la basura de forma obligatoria a partir del 2026 en CDMX

A partir del 1 de enero del 2026 será obligatoria separar la basura en la Ciudad de México, por lo que las reglas de recolección serán distintas durante toda la semana, pues se contará con días específicos para cada categoría.

Esta medida será implementada en la capital con la finalidad de que se tenga una ciudad más limpia y sustentable.

El caledario de recolección de desperdicios será en siguiente:

Martes, jueves y sábado se recolectará residuos orgánicos.

Lunes y miércoles se recolectarán residuos inorgánicos reciclables.

El viernes y domingo se recolectarán residuos inorgánicos no reciclables.

♻️ ¡Transforma tu Ciudad, cada basura en su lugar!



A partir del 1 de enero de 2026, separar basura será obligatorio en CDMX: papel, plástico, vidrio y orgánicos.

Tu participación hace la diferencia. ¡Hagamos la ciudad más limpia! pic.twitter.com/zoeKHUYob6 — Secretaría de Comunicación MORENA CDMX (@SRIACOMUMORENA) October 9, 2025

Esta disposición será aplicable en comercios, instituciones académicas, hogares, instituciones públicas y privada, y de igual manera en comercios.

En caso de que las personas no cumplan con las normas de recolección de esta nueva estrategia del gobierno capitalino, las multas que se pueden adquirir van desde amonestacioes hasta sanciones económicas.

La campaña Transforma tu Ciudad, cada Basura en su Lugar, busca darle valor y transformar los deshechos en nuevos recursos mediante la separación de estos en tres categorías.

De acuerdo con la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, “la ciudad tiene que cambiar la forma en la que se relaciona con los residuos. Tenemos que clasificar los residuos para que tengan valor” pues en esta gran ciudad se genera una gran cantidad de residuos.

Ciudad más limpia y sustentable. ı Foto: Especial

En este mismo tema, en agosto pasado la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó en agosto que se instaurará una nueva instancia pública.

Esta se llamará Agencia de Gestión Integral de Residuos, y será la encargada de la administración del sistema, además de la coordinación de recolección, separación, tratamiento y aprovechamiento de los residuos de la capital.

Esta estrategia, llamada Ciudad Circular: Basura Cero para Transformar la Capital, busca tratar y aprovechar todos los residuos que se generan en la ciudad mendiante la ampliación de la infraestructura y el cambio cultural en las prácticas que corresponden al deshecho de basura.

¿Qué es y cuándo va a ser el reciclatrón?

Este 10 y 11 de octubre se llevará a cabo el Reciclatón de 9:00 a 16:00 horas en el Pabellón de cultura comunitaria ubicado en avenida Constituyentes número 270 puerta 2 de la Segunda sección del Bosque de Chapultepec.

En esta jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos se recibirán objetos como teclados, impresoras, faxes, MP3, laptops, radiograbadoras, planchas, teléfonos fijos y más electrónicos y electrodomésticos.

Dentro de los objetos que no se recibirán durante el Reciclatrón serán los fcos ahorradores, cableado público, lámparas fluorescentes, módems, así como equipos desarmados, rotos o contaminados.