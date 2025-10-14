Participaron dos personas en asesinato de abogado David Cohen en Ciudad Judicial: Fiscalía CDMX

Dos personas participaron en el ataque armado contra el abogado David Cohen Sacal, quien falleció este martes en un hospital privado tras ser intervenido por un disparo en la cabeza que recibió cuando se encontraba en inmediaciones de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Al afirmar que se investiga “con todo rigor” el homicidio, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, recordó que el autor material fue detenido el 13 de octubre, después de accionar el arma de fuego cuando el litigante se encontraba en el número 119 de la avenida Niños Héroes, esquina con Doctor Claudio Bernard, frente al edificio José María Morelos y Pavón del Poder Judicial.

“Estamos investigando con todo rigor este homicidio, como ya lo hemos informado. Se logró la detención del responsable material de este homicidio, inmediatamente después de qué se cometió. Sabemos que participaron dos personas en el homicidio, a bordo de una motocicleta", detalló en conferencia de prensa.

TE RECOMENDAMOS: Fue baleado afuera del PJCDMX El último mensaje del abogado David Cohen antes de ser asesinado

David Cohen Sacal es el abogado asesinado el lunes. ı Foto: cmch.com.mx

Investigan posible autoría intelectual de homicidio

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el presunto responsable, identificado como Héctor “N”, resultó lesionado luego de que un elemento de la Policía de Investigación (PDI) respondió a la agresión. Actualmente, permanece hospitalizado bajo custodia de agentes ministeriales.

Aunque no atribuyó el homicidio a la actividad profesional de la víctima, Alcalde Luján señaló que existen diversas líneas de investigación, entre ellas la posible autoría intelectual. Precisó que las indagatorias se mantendrán “en sigilo, para no comprometer sus resultados”.

“Para nosotros es muy importante llevar este caso hasta las últimas consecuencias, con todas las personas que hubieren participado en este terrible homicidio", apuntó.

Fiscalía se disculpa por información errónea sobre abogado

Por otra parte, la fiscal ofreció una disculpa por la información errónea difundida el 13 de octubre , cuando la institución a su cargo reportó por error la muerte de David Cohen Sacal. Minutos después, la Fiscalía aclaró que el abogado se encontraba hospitalizado, en estado grave y había sido intervenido quirúrgicamente.

“Sobre la falta de comunicación, ofrecer una disculpa, sobre todo a los familiares, por esta falta de comunicación que hubo en un inicio, en lo que respecta al estado de salud de la víctima. Decir que tenemos información preliminar de su estado de salud, debió de haber sido confirmada. Estamos ya tomando medidas para que no ocurran este tipo de faltas de comunicación en el futuro”, comentó Alcalde.

David Cohen Sacal había representado a Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, al actor argentino Sebastián Rulli y al exfutbolista Salvador Carmona.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr