Cae segundo implicado en asesinato del abogado David Cohen en Ciudad Judicial

A dos días del ataque armado contra el abogado David Cohen Sacal y a uno de su fallecimiento, este miércoles fue detenido otro presunto implicado. Se trata de Donovan “N”, capturado luego de "trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento”, según el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

El ataque armado ocurrió el lunes 13 de octubre en inmediaciones de Ciudad Judicial, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, cuando el litigante recibió un disparó en la cabeza frente al edificio José María Morelos y Pavón del Poder Judicial.

En el lugar fue detenido el primer presunto responsable, Héctor “N”, quien permanece hospitalizado bajo custodia de agentes ministeriales, luego de resultar herido cuando un elemento de la Policía de Investigación (PDI) respondió a la agresión.

El martes, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, detalló que dos personas participaron en el atentado y que viajaban a bordo de una motocicleta.

En conferencia de prensa, recordó que el autor material, Héctor “N”, fue detenido después de accionar el arma de fuego contra el litigante. Además, afirmó que se indagaba la autoría intelectual.

“Estamos investigando con todo rigor este homicidio, como ya lo hemos informado. Se logró la detención del responsable material de este homicidio, inmediatamente después de qué se cometió. Sabemos que participaron dos personas en el homicidio, a bordo de una motocicleta. (...) Para nosotros es muy importante llevar este caso hasta las últimas consecuencias, con todas las personas que hubieren participado en este terrible homicidio", añadió.

Según la página web del despacho Cohen Medina Chávez (CMCH), Cohen era licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil, y se especializaba en litigio civil y mercantil, juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad, litigio administrativo, concursos mercantiles, además de ofrecer asesoría corporativa en sociedades mercantiles y contratos, y asesoría en materia condominal.

Entre su experiencia extracurricular destaca que de 2000 a 2008 fue catedrático de la Universidad Iberoamericana (Ibero), donde impartía la materia de Derecho Procesal Civil.

También fue conferencista en distintos diplomados de la Ibero Torreón, en los que exponía temas sobre Procedimiento Civil, Derecho Inmobiliario y Contratos Mercantiles.

David Cohen Sacal fue abogado del exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez. También había representado al actor argentino Sebastián Rulli y al exfutbolista Salvador Carmona.

David Cohen Sacal, abogado asesinado en inmediaciones de Ciudad Judicial. ı Foto: Despacho CMCH

