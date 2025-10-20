Niño Mateo Flores Rodríguez asume como director del Metro por un día

Con la finalidad de generar condiciones para viajes más rápidos y sin retrasos en la circulación de los trenes de las 12 líneas de la red, el director general del Metro por un día, Mateo Flores Rodríguez, hizo un llamado a las y los usuarios a respetar las señalizaciones, no rebasar la línea amarilla y no tirar objetos a las vías.

Mateo es un infante de 10 años de edad, quien resalta su admiración por el Metro e incluso se ha confesado como el fan número uno del STC, a través de sus redes sociales. En su hogar, tiene una amplia colección de souvenirs y memorabilia alusiva al transporte que es la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México y Zona Metropolitana.

A través de los años y con apoyo de sus papás, Mateo conoce la evolución del Metro, sabe de los distintos modelos de trenes como el nuevo NM22 que circula por la Línea 1, así como de los modelos MP68 o MP82.

En ese marco y con el propósito de incentivar la sinergia con las y los usuarios, el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, recibió a Mateo Flores en la sede del organismo, donde por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo nombró director del Metro por un día.

En jornada sabatina, Mateo supervisó las labores de regulación de trenes desde el Puesto Central de Control II, encabezó reunión de trabajo con los titulares de las áreas de Operación, Seguridad Institucional, Seguridad Industrial, Protección Civil, Atención al Usuario y Jurídico.

Posteriormente, Mateo y el equipo de trabajo del Metro inspeccionaron la operación de la Línea 1, en interacción directa con un tren NM22 y su conductora, en un recorrido a lo largo del túnel.

Cabe destacar que los fans del Metro, de todas las edades, tienen oportunidad de generar interacción con las autoridades del Metro para realizar recorridos guiados. El contacto se puede establecer a través de las redes sociales institucionales @MetroCDMX o a través del Centro de Atención Telefónica Metro.

Vía telefónica de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.

55 56 27 49 50

55 56 27 49 51

55 56 27 45 88

55 56 27 48 61

55 56 27 47 41

Vía WhatsApp en horario del metro.

55 43 21 40 31

55 43 23 52 84

55 46 08 46 17

55 46 07 14 41

55 50 09 19 30

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR