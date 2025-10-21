Reparación de megasocavón en Iztapalapa concluirá este fin de semana, asegura Segiagua

A 38 días de la repentina aparición de un socavón de grandes dimensiones en calles de la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que las labores de reparación concluirán este fin de semana.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, explicó que los trabajos llevan un 70 por ciento de avance, aunque reconoció que se han retrasado por las lluvias, que apenas la semana pasada comenzaron a ceder.

El 13 de septiembre, el socavón se formó en el cruce de la Calle 4 y Avenida 5, justo en el momento en el que transitaba un camión de carga de la empresa Jarritos, que cayó al fondo de la oquedad.

Debido a las lluvias registradas en la zona y el reblandecimiento del terreno, el socavón, con una profundidad de 8 metros, creció hasta alcanzar los 12 metros de largo y 7 de ancho, lo que afectó a 16 casas y provocó la evacuación de 27 personas, aunque sólo 20 aceptaron trasladarse a un albergue de la colonia Vicente Guerrero, como informó La Razón.

En entrevista, el director de Servicios Urbanos de Iztapalapa, Alfonso González May, explicó que cuatro casas presentaron daños severos y 12 más tuvieron afectaciones moderadas a graves. No obstante, como precisó este diario, las viviendas están fuera de peligro, aunque los vecinos aún no regresan a sus hogares.

Inicialmente, se tenía previsto que la reparación del socavón tomaría entre 15 y 20 días, con lo que suman 18 días de retraso, reportó esta casa editorial en su edición de este martes.

Esparza Hernández recordó que en el punto afectado pasa un colector de drenaje por el que, cuando llueve, fluyen hasta cuatro toneladas de agua por segundo, lo que ha complicado los trabajos. Aun así, señaló que las obras podrían concluir entre el sabádo 25 y domingo 26 de octubre, para posteriormente reparar la vialidad.

“... entre jueves y viernes estaremos haciendo el relleno del socavón y también la instalación de tuberías que estaban en la parte superficial, por ejemplo las tuberías de drenaje y las tuberías de agua potable que también fueron dañadas por el socavón; y entre sábado y domingo estaremos ya con los trabajos de la calle, que sería lo último para ya tener la carpeta asfáltica”, detalló.

Con información de Fernanda Rangel.

