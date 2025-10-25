Brugada impulsa proyectos comunitarios de 250 colectivos de Juventudes Autogestivas para la Transformación

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, encabezó el encuentro Cosecha de Ideas en el que participaron 250 colectivos y colectivas de juventudes de la capital que forma parte del programa Juventudes Autogestivas para la Transformación, y realizó la segunda entrega de apoyos para la construcción de proyectos comunitarios juveniles para transformar la Ciudad de México.

“Cuando los jóvenes tienen ideas, proyectos, discuten, se reúnen, se organizan, crean, esta ciudad se transforma. Entonces, le apostamos a la juventud. Creemos en la fuerza transformadora de la juventud”, afirmó.

Desde la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, Brugada subrayó que su gobierno confía en los jóvenes para impulsar la transformación social, por eso implementó este programa como una herramienta para la organización colectiva y la creación de proyectos de las nuevas generaciones de capitalinos.

“Partimos del hecho de que ustedes son la fuerza más vibrante que tiene la Ciudad de México para que cambien las cosas y de que consideramos más importante la autogestión en colectivos, es decir, aquí nadie se salva solo, aquí tenemos que transformar la realidad juntas y juntos” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Clara Brugada encabeza el encuentro Cosecha de Ideas. ı Foto: Cortesía

En el encuentro, la Jefa de Gobierno sostuvo un diálogo con las y los jóvenes, quienes expusieron los procesos para la construcción de sus proyectos, que también recibieron un segundo apoyo de 12 mil 500 pesos del programa, para dar continuidad a planes de 250 colectividades juveniles de las 16 alcaldías.

La mandataria capitalina indicó que para garantizar el éxito de estos proyectos y alcanzar los objetivos planteados, los colectivos trabajan con el acompañamiento de monitores, quienes brindan asesoría técnica e interinstitucional con el apoyo de las secretarías del gobierno.

El programa Juventudes Autogestivas para la Transformación impulsa 99 proyectos culturales, 43 ambientales, 39 de ciencia y educación, 30 de salud y deporte, 22 sobre derechos humanos y 17 de género y feminismo, que de manera conjunta han generado más de 9 mil impactos sociales positivos por medio de acciones medioambientales, talleres, presentaciones culturales y organización barrial.

La directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve), Marcela Fuente Castillo, señaló que este encuentro representa el fruto del trabajo colaborativo de jóvenes comprometidos con el cambio social desde sus comunidades.

Programa juventudes Autogestivas para la Transformación. ı Foto: Cortesía

Luego de reconocer el respaldo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, Fuente Castillo destacó que los proyectos impulsados por los jóvenes fomentan y transforman la comunidad a través de diversas expresiones artísticas, como la poesía y el haikú.

Mencionó también iniciativas emblemáticas como el proyecto de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres cisgénero y trans, así como de trabajadoras sexuales, que busca combatir la violencia y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, resaltó el proyecto Madera que Habla, un taller comunitario de carpintería circular y sustentable que se desarrolla en escuelas y barrios, utilizando exclusivamente madera recuperada, con el objetivo de promover la economía circular, generar conciencia ambiental y fomentar el consumo responsable para evitar la deforestación masiva.

Finalmente, la titular del Injuve subrayó que las juventudes de la ciudad son activistas, especialistas en encontrar soluciones a los problemas públicos y a los dolores comunes, y reiteró que no bajarán las manos hasta transformar su realidad y sus territorios.

Entre los proyectos expuestos está el de la Sociedad de Innovación, Ciencia y Emprendimiento, que puso en marcha el programa del Barrio al Universo y mediante caravanas acude a colonias marginadas con el objetivo de crear nuevas vocaciones científicas,, entre ellas mostrar mediante telescopio el sol y los planetas, o con microscopios las células, con lo cual siembran semillas para que puedan germinar con el tiempo.

Mientras que el colectivo Labor Verde fomenta la educación ambiental a través de talleres en planteles educativos para contrarrestar los problemas ecológicos y fomentar el cuidado de los ecosistemas, así como la difusión de especies nativas para enfrentar esta crisis ambiental actual.

El representante de la colectividad “Yo lo haré” de la alcaldía Iztapalapa, dijo que impulsa la realización de tequios vecinales con el objetivo de embellecer espacios públicos olvidados, nosotros para el fortalecimiento de la cultura con eventos como cine actividades para niños donde participa la vecinal de las colonias.

Durante el evento la Jefa de Gobierno estuvo acompañada, además de representantes de colectivas y colectivos, por las secretarias de Inclusión y Bienestar, Araceli Damián Gonzalez; de Pueblos y Barrios Originarios, Nelly Antonia Juárez Audelo; del Medio Ambiente, Julia Alvarez Icaza; de los secretarios de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Yanes; el de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, y la directora del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, Amaya Ordorika.

