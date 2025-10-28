Choque de Metrobús en la Línea 1 deja 15 lesionados

Una unidad del Metrobús de la Ciudad de México sufrió un accidente la mañana de este martes, por el cual resultaron lesionadas 15 personas, ninguna de ellas de gravedad.

Desde la mañana de este martes, medios locales y usuarios en redes sociales informaron sobre el incidente que ocurrió cerca de la estación Plaza de la República, de la Línea 1 (roja) del Metrobús, la cual avanza sobre la avenida Insurgentes.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo cerró el paso al Metrobús al intentar transitar por el carril confinado, lo que provocó que la unidad del sistema de transporte chocara directamente.

TE RECOMENDAMOS: Toma precauciones Estas son las calles y estaciones del Metrobús cerradas por San Judas Tadeo el 28 de octubre

A causa del impacto, varios de los pasajeros sufrieron el impacto, de forma que resultaron lesionados. Originalmente, la cifra se estimó en ocho lesionados, si bien, posteriormente, se actualizó a 15.

“Hoy me tocó viajar en el Metrobús que desafortunadamente tuvo un accidente. Todo por un irresponsable que quería dar vuelta a la izquierda. Y si, no siempre los chóferes del @MetrobusCDMX tienen la culpa. Gracias al chofer que actuó responsablemente y no pasó a mayores”, escribió una usuario en la red social X.

Hoy me tocó viajar en el Metrobús que desafortunadamente tuvo un accidente. Todo por un irresponsable que quería dar vuelta a la izquierda. Y si, no siempre los chóferes del @MetrobusCDMX tienen la culpa. Gracias al chofer que actuó responsablemente y no pasó a mayores. — Baya Beer (@BayitaSwan) October 28, 2025

Posteriormente, el Metrobús de la Ciudad de México publicó un comunicado en el que explicó los detalles del accidente. Confirmó que, como se comentó en redes sociales, el mismo fue provocado por una maniobra inadecuada del conductor del vehículo particular, y aclaró que ningún herido ameritó traslado a un hospital.

“Los hechos ocurrieron sobre Avenida Insurgentes, en la colonia Tabacalera y de acuerdo con las cámaras de la unidad, el autobús circulaba sobre su carril confinado con semáforo en verde cuando, presuntamente, de manera súbita una camioneta dio vuelta izquierda prohibida, realizando corte de circulación y provocando el impacto”, escribió el Metrobús.

“De inmediato el operador detuvo la marcha y dio aviso al Centro de Control, desde donde se solicitaron servicios de emergencia para auxiliar a quince personas que resultaron lesionadas. Después de las valoraciones médicas correspondientes determinaron que ninguna ameritó traslado”, abundó.

Finalmente, el Metrobús de la Ciudad de México informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó conocimiento de los hechos y determinará la situación jurídica de los involucrados.

Mientras que el sistema de transporte aclaró que colaborará con las autoridades en las investigaciones para deslindar responsabilidades, además de que dará seguimiento a la salud de las personas afectadas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am