Dictan prisión preventiva a 4 guardias de seguridad de la UNAM por muerte de aficionado del Cruz Azul

Despiden a Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul que murió tras ser detenido por seguridad de la UNAM.

Un juez de control dictó la prisión preventiva a los cuatro elementos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el presunto delito de homicidio calificado en contra de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul.

En la audiencia realizada en el Reclusorio Oriente, el juzgador aplicó la medida cautelar, mientras la defensa de los sospechosos solicitó la duplicidad del término constitucional.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMX) indicaron que la institución abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio calificado, que, según el artículo 138 del Código Penal, es cometido con ventaja, saña, alevosía, entre otras agravantes.

El documento indica en su artículo 128 que “a quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión”.

Los cuatro elementos de seguridad de la UNAM fueron detenidos el 26 de octubre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tras el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

De acuerdo con la máxima casa de estudios, en el estacionamiento del recinto, Rodrigo Mondragón, quien presuntamente estaba bajo los efectos del alcohol, agredió física y verbalmente al personal de seguridad, que sometieron al aficionado para entregarlo a la SSC, pero en el traslado “sufrió un desvanecimiento” y paramédicos confirmaron su deceso.

La UNAM precisó en un comunicado que entregó a la fiscalía capitalina los videos sobre los hechos para colaborar en las investigaciones.

El 27 de octubre, durante el velorio de Rodrigo Mondragón, familiares confirmaron a La Razón que su muerte fue por asfixia a causa de estrangulamiento, de acuerdo con la necropsia.

Al lugar domicilio del aficionado de Cruz Azul, ubicado en Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, acudieron integrantes de la barra La Sangre Azul, quienes, con cánticos, lo recordaron y exigieron justicia.

