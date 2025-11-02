CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 2 de Noviembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad del aire este 2 de Noviembre en la ZMVM.

Este domingo 2 de Noviembre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es ACEPTABLE, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes durante este 2 de Noviembre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 2 de Noviembre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este domingo 2 de Noviembre, se registra calidad del aire ACEPTABLE en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en vulnerable evitar las actividades físicas al aire libre.

A las 16:00 horas, diez estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Coyoacán (UAX)

En tanto, seis estaciones se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Iztapalapa (UIZ)

¿Cómo está la calidad del aire este 2 de Noviembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 2 de noviembre, seis estaciones de monitoreo activas en el Estado de México reportan BUENA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, otras tres estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Naucalpan (FAC)

Tlalnepantla (TLA)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este 2 de noviembre en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 2 de Noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

