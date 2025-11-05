Se crean 9 cooperativas

Impulso a cooperativas es fundamental para desarrollo de la economía en Benito Juárez: Luis Mendoza

“Fomentar las cooperativas va más allá de un documento: tiene que ver con la interacción social, con el trabajo de nuestras propias manos y con el desarrollo humano”, dijo el alcalde Luis Mendoza

Benito Juárez fortalece su economía con nuevas cooperativas vecinales
Benito Juárez fortalece su economía con nuevas cooperativas vecinales
El Gobierno encabezado por el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, inició un programa de asesoría y acompañamiento integral para la constitución de sociedades cooperativas en la demarcación, con el propósito de fortalecer la economía local, promover la participación ciudadana y fomentar el desarrollo humano de las y los vecinos.

En esta primera etapa, nueve cooperativas concluyeron formalmente su proceso de constitución con el apoyo del área de Desarrollo Económico e Innovación Administrativa: Abarrotería Los 5 Amigos, Antojitos y Aguas Frescas M.C., Brincolandia, Florería Iris, Girls Cosmetics, Kanmi Bakery, Sillas y Mesas, Te lo Vendo y Your Art.

Durante el acto de entrega, el alcalde Luis Mendoza reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los integrantes de estas nuevas cooperativas, subrayando la importancia del trabajo conjunto para el progreso de la comunidad:

“Me siento muy orgulloso de poder impulsar y promover el cooperativismo en Benito Juárez. Fomentar las cooperativas va más allá de un documento: tiene que ver con la interacción social, con el trabajo de nuestras propias manos y con el desarrollo humano. Por eso, cuentan con esta alcaldía para seguir creciendo y fortaleciendo sus proyectos.”

Por su parte, el director de Desarrollo Económico e Innovación Administrativa, Guillermo Torres Pérez, destacó la colaboración con los nuevos cooperativistas y la relevancia de su formación:

“Nuestro objetivo fue brindarles las herramientas necesarias para que comprendieran a fondo su compromiso y el alcance de sus proyectos. Seguiremos acompañándolos para que puedan acceder a nuevas convocatorias y apoyos gubernamentales que fortalezcan su crecimiento.”

Con estas acciones, el Gobierno del alcalde Luis Mendoza reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Benito Juárez, impulsando proyectos cooperativos que fortalecen la economía solidaria y consolidan una comunidad más participativa, productiva y unida.

