Impulso a cooperativas es fundamental para desarrollo de la economía en Benito Juárez: Luis Mendoza

El Gobierno encabezado por el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, inició un programa de asesoría y acompañamiento integral para la constitución de sociedades cooperativas en la demarcación, con el propósito de fortalecer la economía local, promover la participación ciudadana y fomentar el desarrollo humano de las y los vecinos.
En esta primera etapa, nueve cooperativas concluyeron formalmente su proceso de constitución con el apoyo del área de Desarrollo Económico e Innovación Administrativa: Abarrotería Los 5 Amigos, Antojitos y Aguas Frescas M.C., Brincolandia, Florería Iris, Girls Cosmetics, Kanmi Bakery, Sillas y Mesas, Te lo Vendo y Your Art.
Durante el acto de entrega, el alcalde Luis Mendoza reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los integrantes de estas nuevas cooperativas, subrayando la importancia del trabajo conjunto para el progreso de la comunidad:
“Me siento muy orgulloso de poder impulsar y promover el cooperativismo en Benito Juárez. Fomentar las cooperativas va más allá de un documento: tiene que ver con la interacción social, con el trabajo de nuestras propias manos y con el desarrollo humano. Por eso, cuentan con esta alcaldía para seguir creciendo y fortaleciendo sus proyectos.”
Por su parte, el director de Desarrollo Económico e Innovación Administrativa, Guillermo Torres Pérez, destacó la colaboración con los nuevos cooperativistas y la relevancia de su formación:
“Nuestro objetivo fue brindarles las herramientas necesarias para que comprendieran a fondo su compromiso y el alcance de sus proyectos. Seguiremos acompañándolos para que puedan acceder a nuevas convocatorias y apoyos gubernamentales que fortalezcan su crecimiento.”
Con estas acciones, el Gobierno del alcalde Luis Mendoza reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de Benito Juárez, impulsando proyectos cooperativos que fortalecen la economía solidaria y consolidan una comunidad más participativa, productiva y unida.
