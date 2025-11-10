Detienen a 6 tras cateos en Azcapotzalco; los vinculan con robo a casa habitación y narcomenudeo

Detienen a seis en Azcapotzalco, presuntamente relacionados con casos de robo a casa habitación y narcomenudeo.

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a seis presuntos integrantes de una célula dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo, durante la ejecución de cuatro cateos en Azcapotzalco. Las autoridades aseguraron más de mil dosis de aparente cocaína, un arma corta y 50 cartuchos útiles.

Las personas —cinco hombres y una mujer— estarían ligadas con al menos ocho robos cometidos entre abril de 2024 y enero de 2025 en colonias de Coyoacán, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

Ejecutan cateos en Azcapotzalco. ı Foto: SSC-CDMX

De acuerdo con la información oficial, su zona de movilidad era este último territorio, donde presuntamente operaban inmuebles usados también como puntos de almacenamiento de droga.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los cateos se realizaron tras reunir “datos de prueba suficientes”, que permitieron solicitar y obtener las órdenes judiciales. Las autoridades afirmaron que los operativos se realizaron sin violencia y bajo protocolos policiales, respetando el uso de la fuerza y los derechos humanos.

Los seis detenidos. ı Foto: SSC-CDMX

En un departamento de la colonia La Preciosa, policías aseguraron cerca de 500 dosis de posible cocaína, identificaciones y teléfonos; además, detuvieron a tres personas: un hombre de 29 años, Ángel, VC; otro de 25, Rodolfo VC, y una mujer de 50 años, Blanca, CV.

Un segundo cateo, en la colonia El Jaguey, concluyó con la captura de un hombre de 44 años, Leonel AR, y el aseguramiento de alrededor de 240 dosis del mismo narcótico, además de teléfonos.

La tercera diligencia se realizó en la colonia Presidente Madero, donde se decomisó un arma corta, cargador, cartuchos y unas 200 dosis de clorhidrato de cocaína. En el lugar fue detenido un hombre de 31 años, Cristian CS.

Decomisan arma, droga y teléfonos celulares. ı Foto: SSC-CDMX

En la última intervención, en San Juan Tlihuaca, se hallaron cerca de 190 dosis de droga y se detuvo a un hombre de 36 años, Aldo DD.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con lo incautado. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo mientras continúan las indagatorias. En el comunicado se precisó que dos de los sujetos, de 29 y 31 años, cuentan con antecedentes por delitos como robo y contra la salud, situación registrada en 2020, 2024 y 2025.

La SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de identificar a los generadores de violencia y combatir delitos de alto impacto para “construir una ciudad más segura, justa y en paz”, se destacó en el documento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am