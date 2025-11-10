Estas son las 12 alcaldías con temperatura baja en CDMX para este 10 y 11 de noviembre

El Frente Frío número 13 está afectando varios estados del país, por lo que se han emitido recomendaciones en algunas localidades, y en la Ciudad de México se activó alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías.

Este 10 y 11 de noviembre se espera que las temperaturas bajas afecten especialmente a 12 alcaldías de la CDMX, por lo que se activó la alerta naranja para 6 y la alerta amarilla para la otra mitad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este 11 de noviembre se espera que en la mayor parte del país el clima sea muy frío, debido a la masa de aire ártica que continuará en las zonas del norte, oriente, centro y sureste del país.

TE RECOMENDAMOS: Denuncian pocos esfuerzos de las autoridades Madres buscadoras protestan en Centro de Atención Integral de Búsqueda de Personas en CDMX

Durante la temporada en la que se registran temperaturas bajas se recomienta utilizar el método de cebolla al vestir, el cual consiste en utilizar varias capas de ropa para evitar cambios bruscos de temperatura al entrar y salir de lugares.

🧥 Durante la temporada de #frío protégete con más capas de ropa para mantenerte caliente. Cada capa adicional incrementa la temperatura corporal hasta en 3°C.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/nvTVQLKimY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025

¿Cuáles son las 12 alcaldías con temperatura baja en CDMX?

Las 6 alcaldías con alerta naranja por temperaturas bajas desde las 16:00 horas de este 10 de noviembre hasta las 9:00 horas del 11 de noviembre son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

Las temperaturas serán de 1 hasta 3 grados centígrados con heladas, por lo que se recomienda proteger a las niñas, niños, personas de la tercera edad y embarazadas, así como usar crema hidratante en la piel para protegerla del frío.

Además, también se recomienda mantener una ventilación adecuada en caso de usar calentadores o chimeneas, y mantener un esquema de vacunación actualizado de COVID, influenza y neumococo.

Alerta naranja CDMX ı Foto: Redes Sociales

Mientas que las 6 alcaldías con alerta naranja desde las 00:00 horas hasta las 8:00 horas de este martes 11 de noviembre son las siguientes:

Coyoacán Gustavo A. Madero Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza

Debido a que las temperaturas bajas serán de 4 a 6 grados centígrados, se recomienda abrigarse adecuadamente cubriendo nariz y boca, evitar los cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua y frutas y verduras con vitaminas A y C.

Alerta amarilla CDMX ı Foto: Especial

Asimismo, se recomienda resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, no cortarles demasiado el pelo, limitar los baños húmedos, ejercitarlos en casa y colocarles abrigos o suéteres en caso de ser necesario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.