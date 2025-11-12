Estas son las marchas y bloqueos viales para este 13 de noviembre

Marchas y bloqueos pondrán a prueba la movilidad este jueves en CDMX

Durante los próximos días, la Ciudad de México se prepara para una serie de movilizaciones que podrían generar importantes afectaciones viales.

Entre las agrupaciones que saldrán a las calles se encuentran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el movimiento Generación Z, el Movimiento del Sombrero y organizaciones de agricultores y transportistas.

Las autoridades capitalinas han recomendado a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como anticipar sus traslados ante posibles cierres y bloqueos.

¿Cuáles son las movilizaciones esperadas?

Para este jueves 13 y viernes 14 de noviembre

La CNTE realizará un paro nacional de 48 horas en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Puntos de concentración : Zócalo capitalino, inmediaciones del Palacio Nacional y la Cámara de Diputados (San Lázaro).

Horarios estimados : Desde las 04:00 horas con presencia de contingentes en el Centro Histórico; a las 06:00 horas iniciarán bloqueos y plantones.

Calles afectadas : Eje Central, 20 de Noviembre, Isabel La Católica, Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier.

Acciones adicionales: Toma simbólica de casetas de peaje en distintos estados del país.

Paro del CNTE 13 y 14 de noviembre ı Foto: Redes Sociales

Para el sábado 15 de noviembre

Jóvenes del movimiento Generación Z convocaron una marcha nacional para exigir acciones contra la corrupción, la inseguridad y el desempleo. Su punto de partida será el Ángel de la Independencia.

Se espera que den inicio a las 10:00 horas; y las autoridades estiman cierres parciales a lo largo de Paseo de la Reforma y calles del primer cuadro.

Convocan a marcha de la autodenominada Generación Z HOY 8 de noviembre; acusan que la del 15 está cooptada por políticos. ı Foto: Cuartoscuro / Especial

De igual manera el mismo sábado 15 de noviembre se espera la movilización del Movimiento del Sombrero.

En el que campesinos y productores rurales agrupados en el Movimiento del Sombrero marcharán en solidaridad con agricultores y transportistas que se manifestarán en todo el país; con el motivo de exigir precios justos al campo y apoyo al sector agropecuario.

Recomendaciones para evitar las afectaciones

Si transitas por el Centro Histórico o tienes destino hacia la zona del Zócalo o San Lázaro , es recomendable anticipar tu traslado o considerar rutas alternas.

Verifica el estado del tráfico mediante aplicaciones o rutas oficiales, ya que podrían generarse cierres inesperados.

Si abandonas tu vehículo, evitar dejarlo en calles susceptibles de cierre o en inmediaciones de los puntos de concentración.

Considera el uso del transporte público, aunque también podrían registrarse afectaciones en estaciones de la zona centro.

