Detienen a ‘El Kiko’, presunto líder delictivo vinculado a homicidio en Iztapalapa

Capturan a “El Kiko”, presunto líder de “Los Malportados”, acusado de homicidio y ligado a delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro en CDMX y otros estados

Detención de “El Kiko”, presunto líder delictivo en Iztapalapa.
Detención de “El Kiko”, presunto líder delictivo en Iztapalapa. Foto: SSC-CDMX
Arturo Meléndez

Autoridades federales y capitalinas capturaron a Brandon S.A., alias “El Kiko”, presunto líder de la célula “Los Malportados” o “Cártel Nuevo Imperio”, acusado de homicidio calificado en agravio de una mujer en Iztapalapa.

En un comunicado conjunto entre autoridades capitalinas y federales, se detalló que la captura ocurrió en la calle Las Rosas, en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa, donde personal en campo identificó a un hombre cuyas características coincidían con uno de los sospechosos de un ataque ocurrido en agosto de 2024.

Según el comunicado, al aproximarse “corroboraron su identidad y ejecutaron la orden de aprehensión”.

La agresión que originó la investigación se registró en la esquina de Abedules y Reforma, donde una mujer murió tras un ataque con arma de fuego.

Las autoridades explicaron que, tras el hecho, se realizaron “labores de inteligencia y vigilancias discretas” que permitieron ubicar la zona de movilidad del presunto agresor.

Tras ser detenido, a Brandon S.A. se le informaron sus derechos y fue trasladado a un centro penitenciario de la capital.

Las dependencias señalaron que “El Kiko” es considerado líder de un grupo dedicado a narcomenudeo, extorsión, secuestro, robo y homicidios en diversas alcaldías de la ciudad, así como en los estados de México, Morelos y Guerrero.

El detenido también está relacionado con cinco carpetas de investigación por delitos que incluyen feminicidio, asociación delictuosa, delincuencia organizada, narcomenudeo y posesión de arma de fuego.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa, de la Marina, FGR, Guardia Nacional, así como policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalinas. Las instituciones informaron que la detención forma parte de los trabajos coordinados para frenar a generadores de violencia en la Ciudad de México.

“No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos delictivos y a los generadores de violencia, con inteligencia, investigación y acciones operativas, seguimos con la encomienda de construir una ciudad más segura, justa y en paz”, escribió en X Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

