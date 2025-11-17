Estas son las 5 alcaldías con bajas temperaturas en CDMX este 18 de noviembre

El Frente Frío 14 continúa provocando estragos en la República Mexicana, y además de este, también se prevé que entre el Frente Frío 15, por lo que este martes se emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 15 se aproxima al noreste del país y este va a interactuar con una vaguada polar, además de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Asimismo, se espera que las corrientes en chorro polar y subtropical originen un descenso de temperatura y vientos fuertes en la región noreste, además de chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Sonora.

También se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y la sierra norte de Sonora, así como vientos de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, y en Baja California Sur se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora.

Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias por frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

¿En qué alcaldías de la CDMX se van a registrar bajas temperaturas?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, durante la madrugada y la mañana de este martes se registrarán bajas temperaturas en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

La temperatura bajas se registrarán desde las 03:00 hasta las 08:00 horas en las cinco alcaldías, y estas serán de 4 a 6 grados centígrados.

Las cinco alcaldías en las que se registrarán temperaturas bajas este 18 de noviembre son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalnepantla

Debido a esto, se recomienda a las personas que se encuentren en dichas alcaldías consumir abundantes líquidos, así como frutas y verduras con vitamina A y C.

También se recomienda no dejar a las mascotas a la interperie y resguardarlas del frío, así como colocarles suéteres y abrigos en caso de ser necesario.

Con la llegada del Frente Frío 15 se espera que las temperaturas desciendan en todo el país, pero en donde más se verán afectaciones será en la región noreste y norte del país.

Por lo que Baja California, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Durango podrían verse mayormente afectados por las corrientes en chorro polar y subtropical que podrían originar lluvias puntuales fuertes y la posible caída de nieve o aguanieve.